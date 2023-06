“Tiene toda una forma”: Sergio Lagos pone todas las fichas por Pancho Saavedra en Viña 2024

Sergio Lagos, rostro ancla de Canal 13 y conductor de “Aquí se Baila”, conversó con Publimetro respecto a Francisco Saavedra como nuevo animador del Festival de Viña 2024, de quien reconoce hay amistad y han trabajado juntos en más de alguna ocasión, contó durante un evento de la tienda Corona, por el Día del Padre.

Respecto a qué consejo podría darle a su compañero de canal, aseguró que ninguno, puesto que Pancho Saavedra tiene su propia forma llegar a la gente, explicó con total humildad el hombre que impuso su particular estilo cuando estuvo sobre el escenario de la Quinta Vergara los años 2006, 2007 y 2008.

“Él es un gran comunicador, seguro que él también tiene toda una manera y forma para enfrentar este importantísimo festival”, destacó.

Por esto motivó, aseguró que será un gran representante de Canal 13 y los animadores del Chile.

“Además de ser un colega, es un amigo que conozco hace muchísimos años. Hemos trabajado miles de veces juntos y yo sé que va a ser un gran representante de nuestro canal y de los conductores chilenos en este nuevo festival”, señaló, poniéndole todas las fichas al conductor de “Socios”, “Lugares que hablan” y “Te paso a buscar”.

Sergio Lagos Fuente: Publimetro

Sergio Lagos por Daddy Yankee: “No ocurrió”

Sergio Lagos también se refirió a la expectación que surgió en redes sociales para que presentara a Daddy Yankee en los conciertos que realizó en Chile, repitiendo la icónica e inspirada introducción que hizo el 2006 y lamentó que no haya ocurrido.

“A mí me pasa con este tipo de cosas, es que me da la sensación que tengo más amigos de los que conozco. Porque, fue bastante especial. Eso ocurrió hace 16 años y muchas personas siguen recordándolo, como si hubiese sido un hecho muy reciente”.

Debido a esto, señaló que “sólo me queda agradecer esas ganas del público y los fanáticos de Daddy, de que me hiciese parte en esa instancia. No ocurrió, pero quién sabe, algún día, tal vez”, sentenció, reconociendo que hubiese sido un honor haber estado sobre la pasarela junto al Big Boss.