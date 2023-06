“Me sorprendió que mantuviera el humor”: Enfermera que socorrió a Paty Maldonado reveló detalles del accidente

Paty Maldonado aún se encuentra internada por el accidente de tránsito que sufrió -este viernes por la mañana- en la Ruta 68. Lugar, donde por alguna cosa del destino, detrás de ella, iba una enfermera conduciendo que presenció todo y auxilió como pudo a la figura de televisión.

La profesional de la salud, llamada Elizabeth Galleguillos, conversó con LUN y reveló detalles sobre cómo ocurrió el incidente que ahora tiene a Maldonado aún internada en el Hospital Militar.

“Iba por la pista del medio, porque son tres pistas. En una curva el auto se fue al costado, llegó hasta un banco de arena en donde está la berma y chocó contra el cerro”, comenzó contando Elizabeth.

Además, reveló que “anduvo unos metros por el cerro con el auto de lado, digamos, se dio tres vueltas en el aire y después cayó al suelo”.

“Tuvo mucha suerte”

Elizabeth iba camino a su trabajo en una clínica, pero aseguró que no pudo evitar detener su auto y bajar corriendo para ayudar a Maldonado.

“Ella estaba atrapada con la puerta del copiloto en el suelo. La presión la tenía bien porque estaba conversando por teléfono. Le dije que no se moviera, le vi las lesiones y no eran graves a simple vista”, relató.

“La calmé porque estaba un poquito histérica, en shock. Me acerqué, le dije que era enfermera y conversamos un ratito. Yo también estaba nerviosa, porque su auto casi me pega a mí”, reveló Galleguillos.

“Se quejaba bastante de dolor de cuello y espalda, así que era probable que tuviera algún otro tipo de lesión que se enmascara por la adrenalina. Por eso tampoco es seguro sacar a una persona sin inmovilizarla con una cervical tras un choque con esa energía”, expresó.

Pese a la grave situación, la enfermera aseguró que Paty nunca perdió el sentido del humor e incluso le lanzó un chiste. “Le dije que tenía una contusión en un ojo. Me preguntó si tenía el ojo puesto. Le dije que sí. ‘Ah, está todo bien, entonces’, me respondió. Me dio mucha risa. Me sorprendió que mantuviera el humor”, juró.

Además, señaló que “también llamé a su familia, porque eso era lo que le importaba a ella. Creo que tuvo mucha suerte la señora de que no le pasara nada porque fue un accidente grave, voló por el aire”.

Por último Galleguillos reveló que llamó a Raquel Argandoña por petición de Maldonado, ya que le quería avisar que estaba siendo socorrida y que iba a ser trasladada hasta el Hospital Militar.