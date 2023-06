“Estoy en un renacer”: Pablo Vargas reaparece gracias a su “mejor amigo” Rodrigo Díaz en un show de zumba y axé en Maipú

El exintegrante del “Clan Rojo”, Pablo Vargas, sorprendió gratamente este fin de semana a sus seguidores luego de aparecer en una actividad de baile de zumba y axé producida por su “mejor amigo”, el también bailarín y coreógrafo, Rodrigo Díaz.

La actividad, realizada en Maipú, congregó a cientos de vecinas de la comuna, quienes disfrutaron con la presencia de Vargas, Díaz y el brasileño Thiago Cunha con su polola, Chantal Gayoso.

El regreso de Pablo Vargas a los escenarios

Es la primera actividad de carácter público en la que se pudo ver a Vargas, quien en los últimos años ha generado un alto interés entre los usuarios de redes sociales y sus fans debido a sus publicaciones en plataformas digitales, como en 2021, cuando escribió: “Les pido que oren por mí, ya que lucho solo contra todos (...) y ustedes me conocen más que los cercanos”.

“Qué rico verlos, escucharlos, que me critiquen. A Pablo Vargas nunca le importó lo que digan de él, porque a mí nadie me regaló lo que yo he hecho. Por supuesto que soy humano, errores cometo, como todos”, aclaró en 2022.

Pablo Vargas quedó feliz de volver a los escenarios. Fuente: Instagram @pablovargasbecerra.

Por eso es que este fin de semana, y tras su exitoso paso por el escenario preparado por Díaz, Vargas sólo tuvo palabras de agradecimientos para sus seguidores. Algo que evidenció en conversación con lun.com y sus propias redes sociales, donde compartió una serie de publicaciones en sus historias de Instragram: “¡Hola! Buenos días para todos (...) Be Happy It’s Monday. #ArribaLasPalmas y los “CorazonesBonitos #Agradecido (...) Gracias por su cariño #ExitosDeRojo”.

Pablo Vargas quedó feliz y lo evidenció en sus redes sociales. Fuente: Instagram @pablovargasbecerra.

“Rodrigo es mi mejor amigo y con Thiago hemos trabajado en varios programas. Estoy en un renacer artístico y de vida. Yo soy de Maipú y aquí estoy viviendo”, declaró el también periodista en lun.com, quien explicó que esta nueva postura de vida viene de la mano de algunos proyectos laborales en los que espera reeditar su pasado como bailarín de “Rojo”.