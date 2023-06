“Todo esto es una gran estupidez y una ridiculez pero gigantesca”: José Antonio Neme alzó la voz tras polémicos dichos sobre el rol de Diana Bolocco en Chilevisión

La polémica de José Antonio Neme y Diana Bolocco sigue creciendo, y en esta ocasión fue el periodista de “Mucho Gusto” quien decidió aclarar sus dichos sobre la exrostro de Mega.

Cabe recordar que hace solamente un par de semanas, el comunicador habló sobre el rol que tiene su excompañera en Chilevisión.

“Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está, ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage.” La tienen para puro hacer los reels mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par”, señaló el rostro de Mega.

En este sentido, es donde la animadora de “The Voice” salió en su defensa y dijo: “No tengo idea lo que ha dicho ni me interesa comentarlo la verdad. Como dice el dicho “lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan”, señaló para “Zona de Estrellas”.

Neme nuevamente habla sobre Diana

En este contexto, es donde Neme estuvo como invitado en la última transmisión de “Qué te lo digo”, en donde aclaró sus dichos contra Diana y aseguró que era un malentendido.

“Hay que tener sentido del humor. No estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la Karen Doggenweiler, entonces yo encuentro que todo esto es ridículo. Estábamos hablando de todos los programas malos que hizo la Karen Doggenweiler y todos muertos de la risa, entonces en un momento la Karen dice ‘bueno, pero yo hice el baile’, y yo le digo ‘tú no hiciste el baile’, pero como broma, ‘Rafael Araneda animaba el baile tú estabas atrás’, pero como una broma”, aseguró el periodista.

En la misma línea, enfatizó que “no estaba haciendo un análisis porque ni siquiera he visto ‘The Voice’ porque a esa hora yo duermo. Le deseo lo mejor a la Diana que lo está pasando bien, que hoy en día hace entretención. Lo que quiero decir es que cuando pasó esa broma estábamos bromeando, nadie estaba haciendo un análisis”, comenta.

“A lo mejor no me entendió, a lo mejor está en otra. Lo voy a decir honestamente, yo encuentro que es una gran estupidez, todo esto es una gran estupidez y una ridiculez pero gigantesca”, expresa el periodista.

Finalmente, José Antonio fue consultado sobre su vínculo con Diana. Sin embargo, Neme evadió la pregunta y sólo se limitó a compararla con la exanimadora de “Mucho Gusto”.

“Yo soy amigo de la Kathy Salosny y puedo decir que la Kathy Salosny ha hecho 80 programas como el orto”, cerró.