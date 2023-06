José Antonio Neme advirtió a Cathy Barriga previo a su regreso a la televisión: “Si ella no entiende el juego de la TV, mejor que no se meta”

Durante una entrevista con Sergio Rojas, José Antonio Neme fue consultado sobre su opinión respecto al ingreso de la exalcaldesa de Maipú como panelista en el programa “Me Late”.

Sin reservas y con un tono irónico, el conductor de “Mucho Gusto” expresó su opinión. “Me parece, me parece...”, comenzó Neme entre risas. “Bueno, espero que no lleve a la justicia a cada persona que le conteste algo”, afirmó. Además, argumentó que “cuando uno participa en este tipo de programas, uno comenta cosas”.

“A ella para eso la contrataron, ¿no? Para que diga algo (...) Probablemente, ahí muchas personas le van a contestar algo que ella no quiere escuchar... ¿Y van a terminar en juicio todos ustedes?”, expresó el periodista. “Me parece perfecto que vuelva a la tele, está bien... pero tiene que jugar el juego, ¿no?”, añadió más tarde.

El rostro de Mega señaló que si Barriga “le comenta algo a una persona en su calidad de panelista, y ese ‘alguien’ le contesta: ‘Bueno y dónde están las platas del agua, qué pasó con ‘Renacín’, los peluches’; y ella se va a sentir ofendida como mujer, injuriada o calumniada, ustedes van a estar citados todas las semanas al Centro de Justicia”.

“Nadie dice que sea grave lo que ella va a decir, pero ella debe entender que eso generará una reacción y las personas pueden responder con preguntas incómodas”, continuó Neme. “Ese es el único ‘pero’ que yo tengo. O sea, si ella no entiende el juego de la TV, mejor que no se meta. Si entra, ahí juegue, ríase, diga leseras...”.

Entre risas, Sergio Rojas confesó que creía que junto a su equipo de “Me Late” iban a “pasar en tribunales”. “En cualquier momento me cambian por un peluche (...) Yo me imagino que no va a estar muy contenta cuando nosotros le digamos algo. Ojalá no se vaya en volada, porque puedo terminar detenido, en la cárcel”, agregó Rojas en tono de humor.

Por último, Neme (quien en abril fue citado a declarar en un juicio de Cathy contra Paulina de Allende-Salazar) concluyó el tema indicando: “El que se pica, pierde”.