“No hay que estar arrepentido de ninguna decisión”: Roberto Cox reconoce que pensó no seguir trabajando en Chile

Pese a que por estos días la figura de Roberto Cox se ha convertido en una de las más destacadas de Chilevisión, el periodista reconoció que en algún momento pensó en dejar de trabajar en Chile debido a “momentos muy difíciles” que pasó en los cuatro años radicado en el país.

La confesión del rostro de CHV la realizó este lunes en una conversación con el periodista nacional Felipe Carvajal, en el Live de Instagram “Conexión Miami”, donde también recordó su experiencia en la cobertura del Mundial de Qatar, sus despachos en Afganistán o Francia, y su trabajo como corresponsal en el extranjero.

La confesión de Roberto Cox

“Nací en Suiza, en Ginebra. De más pequeños viajamos harto (...) siempre se ha dicho que los hijos de diplomáticos tienen menos arraigo, uno crece con ese desarraigo, eso hace que cuando uno es grande se mueva sin tantos apegos (...) estuve en un montón de lugares, y te vas quedando con experiencias de vida diferentes, porque todo país es distinto, y ese aporte de diferentes idiosincrasias hacen que tengas una visión del mundo más amplia”, reflexionó el periodista, quien prosiguió su relato recordando la mala onda que recibe frecuentemente de parte de los haters de redes sociales.

“Los haters, por ejemplo, la gente que siempre te anda buscando peleas en redes sociales y todo eso, te dicen: ‘No, pero tú eres un chico que nació desde el privilegio, porque tu papá era embajador’. Mi padre nunca fue embajador, eh. Mi padre era diplomático, de carrera, y no teníamos los lujos que tenía un embajador, tal vez. Pero el gran privilegio que puedo constatar de mi infancia, más allá de que felizmente nunca nos faltó nada para comer en la mesa, fue el hecho de haberme codeado con distintas culturas, distintas religiones también, distintas razas, de todo, en una misma sala de clases. Esa riqueza cultural no te la da ningún colegio, por más bueno que sea”, afirmó.

Roberto Cox fue entrevistado este lunes en el programa "Conexión Miami" por el periodista chileno Felipe Carvajal. Fuente: Instagram @felipe_carvajalo.

En ese contexto, las dudas de Carvajal respecto a los inconvenientes que ha tenido su colega desde que ganó notoriedad en las pantallas de CHV fueron el motivo para la sincera reflexión de Cox.

“Lo acepté, y no hay que estar arrepentido de ninguna decisión. La decisión fue súper pensada, súper analizada, y acá estamos. En estos cuatro años han pasado muchas cosas, han habido momentos muy difíciles, muy duros, momentos que me han hecho cuestionar realmente si la decisión que tomé fue correcta o no, pero después de todo yo creo que ya ha empezado a salir el sol nuevamente y hemos podido capitalizar un poco todos los sacrificios de estos cuatro años”, señaló el actual panelista de “Contigo en la mañana”, quien no dudó en señalar el estallido social como el momento más complicado de su trabajo en la TV chilena.