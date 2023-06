Pedro Pascal reconoció que vio toda la serie “The Last of Us” menos el final: “Tuve esa reacción inocente y medio enojada”

Pedro Pascal reconoció este lunes, en entrevista con la revista Variety, que pese a ser uno de sus dos protagonistas principales, no quiso ver el episodio final de la serie “The Last of Us”.

En conversación con la publicación de espectáculos estadounidense, el actor chileno y su colega Steven Yeun, uno de los protagónicos de otra serie exitosa como “The Walking Dead”, hablaron respecto del impacto que tuvo la serie basada en el exitoso videojuego, donde el nacional consagró su imagen de actor excluyente en Hollywood.

La confesión de Pedro Pascal

En una parte de la entrevista, Yeun abordó al chileno con una serie de preguntas en las cuales el actor nacional incluso reconoció que antes de grabar la serie de HBO ni siquiera sabía que era una adaptación de un videojuego.

“No sabía nada del juego. Lo primero que me vino a la mente fueron los guiones escritos por Craig Mazin. Yo estaba como ‘esta historia es increíble’, mientras mis sobrinos me decían: ‘¡Es un videojuego, idiota!”, recordó Pascal, dando cuenta de su elogiada honestidad por parte de la industria cinematográfica. La cual nuevamente quedó de manifiesto en su entrevista con Variety cuando Yeun le preguntó si había visto el final de “The Last of Us”, considerando que el desenlace de la serie fue “aplastante”

“¿No lo has visto? ¡Me aplastaste! Se sentía muy vívido (...) de sumisión total”, reconoció Yeun, quien no dio crédito al ataque de sinceridad de su colega actoral.

“No lo he visto. Vi todos los capítulos, menos el final. No había hecho nada durante tanto tiempo, por lo que mi apego a la experiencia (de protagonizar esta serie) es extraña”, reveló Pascal.