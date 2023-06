“¿Qué te hiciste en el caracho?”: Raquel Argandoña dejó en evidencia el último tratamiento estético de José Miguel Viñuela

Raquel Argandoña puso en serios aprietos anoche a su compañero de conducción en el programa “Tal cual”, José Miguel Viñuela, quien debió reconocer en el franjeado de TV+ el último tratamiento estético que se realizó en su rostro.

Fue ante la insistencia de Argandoña, quien acusó a Viñuela de haberse hecho un retoque, que el otrora rostro de Mega y TVN tuvo que explicar la intervención que se realizó y los motivos que tuvo para hacerla.

El retoque de José Miguel Viñuela

“Todos debemos ser sinceros y decir lo que nos hemos hecho. ¿Estamos al aire? A ver señora, a mí no me gusta que a usted le mientan. Yo esta noche te vi y te encontré como raro. Y los encontré hablando en el camarín y uno de le decía ‘ay, pero te quedó la raja. Ni se te nota’, porque son amiguis. Entonces dicen ‘no se me nota, corro siete kilómetros en la mañana”. Y ustedes, que hacen el podcast, están muy raros. Tú lo estás asesorando”, inició Raquel, quien en el panel aprovechó la presencia de Jordi Castell para desnudar el arreglo de Viñuela.

“¿Qué te hiciste en el caracho? Dime la verdad”, disparó la mediática, quien entre risas logró la inesperada confesión de su colega televisivo.

“Primero debo reconocer, porque la camisa me queda muy grande, es que corro siete kilómetros, jajajá. No me hice nada (cirugía). Es que estaba muy mofletudo, con la cara muy caída, parecía de esos perros Basset hound. Entonces me dije: ‘¿Cómo puedo verme mejor?’. Primero arreglarme la papada. Estoy corriendo siete kilómetros todos los días. He tratado de bajar de peso”, inició el animador, quien finalmente reconoció el tratamiento que se hizo para rejuvenecer su rostro.

“Estoy inyectándole vitaminas a mi cara, con un método que es absolutamente natural, y que estimula que tú produzcas colágeno y elastina, que es lo que vamos perdiendo por los años. No es tocarse la cara ni hacerse operaciones. Me ha dado muy buenos resultados”, aseguró el comunicador.

“Es espectacular, son bioestimuladores. Te lo ponen la primera vez, te lo revisas un mes después, y luego una vez al año”, prosiguió el conductor, cuya explicación no dejó del todo conforme a Argandoña, quien cuestionó el hecho que solamente ella transparentara ese tipo de intervenciones. “¿Por qué no nos habías contado? Yo te tengo que pillar”, afirmó.