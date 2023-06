“¡Tienen que aprender!”: Nidyan Fabregat confirmó querella contra Tal Cual y Sergio Rojas por insulto de “mal olor”

Nidyan Fabregat apareció de nuevo en los medios tras que comentaran ciertas cosas sobre ella, específicamente en algunos medios se comentó que ella tendría mal olor, situación que generó feroz bullying en redes sociales y que -según ella misma contó- terminó por complicar su embarazo

Este día martes, la exfigura televisiva confirmó que finalmente si realizará una demanda contra quienes ella siente la hicieron pasar por un calvario. En específico, sus dardos van en contra del programa Tal Cuál, donde Raquel Argandoña, Pancha Merino y José Miguel Viñuela hablaron del tema, para que luego Sergio Rojas también apuntara contra ella como la persona de la farándula que tiene mal olor.

“Mi bebé está bien, soy yo la que ha estado muy estresada por cosas que han pasado, y eso me causó que bajara mucho de peso”, relató este martes en una entrevista que realizó con La Hora.

“El estrés me ha afectado”

“El estrés igual me ha afectado últimamente, tiene que ver con lo que apareció en los medios”, aseguró desde Linares, ciudad donde se encuentra viviendo en la actualidad.

“Lo encontré mala leche, cruel y que no venía nada al caso. Yo ya venía con un embarazo complicado, y yo creo que a nadie le gustaría escribir su nombre y ver lo que pusieron. Imaginen mi hija después de todo se meta, o lo vea, encuentro que es injusto”, siguió explayándose Nidyan Fabregat.

“Dicen que no apareció mi nombre (en Tal Cual), mentira. Si nadie me nombró, ¿por qué sale la noticia conmigo, y después Sergio Rojas dijo mi nombre?”, lanzó.

Luego habló de José Miguel Viñuela. “El partió con el tema, ¿Qué le pasa a ese hombre?, yo lo he tratado súper bien y siempre lo he apoyado cuando ha estado fuera de televisión. Encuentro que es un buen gallo, divertido, pero hablar así de una mujer, ¿a pito de qué?”.

“No tiene perdón, tu tienes que tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices. Estás atacando a una mujer, yo he estado tranquila con mi embarazo, y eso a mi me hizo ponerme peor», dijo con la voz quebradiza.

“Lloro casi todos los días por eso, es que me da pena, ¿por qué tienen que venir a ensañarse conmigo?, y fueron los cuatro”, explica refiriéndose además a Pancha Merino, Raquel Argandoña y Sergio Rojas.

[ LEE TAMBIÉN: “Van a tener consecuencias”: Nidyan Fabregat prometió demanda contra Viñuela y Sergio Rojas por feo comentario ]

“Estoy cansada de que me ataquen”

Finalmente Nidyan corroboró lo que ya había anunciado hace unos días en redes sociales, demandará a los personajes de los que hablr. “A ellos les da lo mismo. Ya estoy hablando con los abogados para saber qué vamos a hacer, las acciones legales van si o si contra los cuatro”.

“No encuentro justo que se hayan ensañado conmigo así porque si, y que les salga como si nada. Esto no va a pasar mas, porque estoy cansada de que me ataquen, cansada que hablen de mi y yo no les hago nada», añadió Nidyan.

“Yo no he estado buscando la televisión, he estado tranquila, para tener a mi hija tranquila. Eso es lo que más quiero, tener a mi bebé tranquila, pues sufrí muchas complicaciones cuando me estresé por todo esto”. agregó.

“Tienen que aprender, ellos tienen esta plataforma, y si quieren de verdad ensañarse, que me tengan ahí sentada también. Una persona también se tiene que defender. Si quieren rating hay otros secretos que podemos hablar, yo estuve callada todo este tiempo pasando por esto”, finalizó.