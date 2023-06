Vale Roth celebró el primer santoral de su hija Antonia con una emotiva fotografía

En un emotivo gesto, Vale Roth compartió en sus historias de Instagram todo el amor que siente por su hija recién nacida. Este martes 13 de junio, la bailarina celebró el primer santoral de Antonia, una fecha especial que quiso inmortalizar con una hermosa foto.

Aprovechando la ocasión de San Antonio, Vale Roth publicó una íntima imagen en la que aparece abrazando tiernamente a su pequeña, quien llegó al mundo hace apenas cuatro días. Con cariño, escribió: “Feliz santo, pequeña Antonia. Te amo”, acompañando el mensaje con un tierno emoji.

El pasado 9 de junio quedará marcado en la memoria de Vale Roth y su esposo, Miguel de la Fuente, como uno de los días más hermosos de sus vidas, ya que fue el día en que Antonia nació. Sin embargo, la pequeña aún no puede regresar a casa con la pareja, debido a una inmadurez respiratoria que presenta.

“La Anto tiene una inmadurez respiratoria, pero no le ha traído ningún problema. Oxigena normal, tiene frecuencia cardiaca normal, pero no se puede ir a la casa”, contó la pareja. Si bien esta condición no ha presentado mayores problemas deben esperar que la pequeña esté completamente estable antes de llevarla a casa.