“A partir del próximo año”: Paty Maldonado tomó drástica decisión tras el violento accidente que sufrió

Paty Maldonado habló por teléfono este medio día con el programa ‘Todos a la Mesa de TV+’. Fue ahí que reveló la drástica decisión que tomó tras el accidente que sufrió en la Ruta 68, donde volcó su vehículo.

De hecho, señaló que está “pensando seriamente” en mudarse a Santiago, para evitar este tipo de incidentes en la carretera. “Creo que la parcela para nosotros (ella y esposo), es mucho” , comentó sobre su casa ubicada Curacaví.

“Cuando estábamos con mis hijos, llegaban hasta 7 cabros a pasar el verano, me daba lo mismo, porque la casa daba para eso. Pero ya a esta altura, mis hijos son independientes. Ellos tienen su propia casa, en el fondo estamos solos (con su esposo)”, pensó.

Además, aseguró que la idea de mudarse ya está planeada. “Habrá que poner en venta esta casa a partir del próximo año, con tiempo. Acá hay un esfuerzo enorme. No me he pelado el cul… en balde, como para llegar y entregar esto porque me bajó la neura”, dijo, tal como consigna Página 7.

“Amo este lugar, creo que vivir aquí es una maravilla, pero es un riesgo usar la carretera. No solamente porque uno vaya a manejar mal, sino porque te encuentras con los camiones, con los que vienen de otras partes… yo he visto accidentes en los que te puedes morir”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: La cantante y opinóloga dio su primera entrevista tras la peligrosa situación que protagonizó. ]