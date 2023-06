“Ahora tengo más cuero de chancho”: Arturo Longton explicó como se prepara para su nuevo trabajo en televisión

Ayer martes Arturo Longton fue confirmado en el panel de “El Debate”, el nuevo programa de Chilevisión que acompañará la transmisión de Gran Hermano. Por lo mismo, este será su debut por primera vez como panelista estable en un espacio televisivo TV.

Un nuevo trabajo que lo expondrá públicamente una vez más, y tiene claro que puede ser blanco fácil de los haters. “Bueno siempre van a opinar bien o mal en todo caso, yo nunca opino buscando la aceptación de los demás. No sería yo si me comportara de esa forma”, dijo Arturo en una entrevista a La Hora.

“Uno tiene que tomarse bien lo bueno, y no pescar lo malo, porque si uno comienza a leer todo lo que opinan de uno, la verdad es que se empieza a frustrar y lo pasas pésimo”, aseguró.

¿Te estás preparando?

De hecho, habló de cómo piensa que será su rol en el programa satélite de Gran Hermano “Tengo claro que quizás va haber un personaje que no me va a gustar, y si doy una opinión en contra de ese personaje van a saltar todos los que le gusta ese personaje. Y seguramente me van hacer pebre. La típica de ‘a quién le has ganado tú’, lo más suavecito”.

“Pero yo creo que es parte de eso, lo que yo voy hacer va a ser no leer eso, sino te contaminas al final”, juró el exchico reality

Fue ahí que le preguntaron cuál es su técnica para lidiar con los haters. “Ahora ya tengo más cuero de chancho, imagínate que tengo 44 años y estuve en ‘La Granja’, casi a los 20 años. Entonces ya me he comido la mala onda, la peor de la que te puedes imaginar”.