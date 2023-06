“El éxito no debe ser un objetivo”: vocalista de Villa Cariño y el regreso de la banda a los escenarios

Max Vivar, líder y vocalista de la reconocida banda de cumbia chilena “Villa Cariño”, reveló este miércoles los motivos que llevaron a la agrupación a decidir regresar a la industria musical luego de un receso de años de la escena local.

En conversación con Tiempo X fue que el artista dio cuenta del exitoso regreso de la banda, con un concierto en el Club Chocolate, el pasado sábado 3 de junio.

El regreso de “Villa Cariño” a la música

“Estaba llenísimo. Yo no me esperaba lo lleno. Fue emocionante”, reconoció Vivar, quien aseguró que el parón que se dieron los integrantes del grupo tuvo como principal objetivo el poder “respirar, reflexionar también. Entender que el éxito no debe ser un objetivo”.

Esto, confesó el artista al portal nacional, porque durante un tiempo “atravesó por un momento de decaimiento”, que espera superar con este anhelado regreso a las pistas de Villa Cariño para “buscar la felicidad de tocar en vivo, las ganas de tocar y crear”.

“Y eso parte por mí, que pasé por un periodo de pena, un bajón anímico de muchas cosas que me estancaron y han sido superadas. Y estoy muy contento”, agregó Max, satisfecho de poder “reencontrar” a “ese escritor de canciones”.

“Me volví a reencontrar con ese escritor de canción, me volví a reencontrar con la esencia más pura de ‘Villa Cariño’. He recuperado todo el ánimo de crear, después de un estancamiento personal mío. He vuelto con más energía que nunca, ganas de crear y con las ganas de no competir, sino que hacer esto por el gusto de hacer música para entregársela a la gente”, puntualizó.