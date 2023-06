“Hasta aquí llegué, me voy a morir”: Cristián Arriagada reveló extrema experiencia tras sufrir un fuerte calambre en el mar

En el marco del estreno de la teleserie “Dime con quién andas”, el elenco de la producción de Chilevisión estarán como invitados en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”.

En el programa con Jean Philippe Cretton, los actores revelaron algunas de sus vivencias más traumáticas, entre ellos Cristián Arriagada, quien se refirió al día en el que un calambre en su pierna le jugó una mala pasada y pensó que sería el fin de su vida.

Todo ocurrió hace unos 6 o 7 años atrás, cuando el actor decidió irse con su esposa a una isla en Italia, Cerdeña. “Llegamos a esta cala, que son varias playitas más chicas, bajo un paredón un acantilado gigante, donde se asentaban varias calatas. La única forma de llegar ahí era en bote y fuimos con otros turistas”, comenzó a relatar el actor.

Al llegar a la cala, el capitán del navío le comentó que no podían entrar a la playa porque era una zona de arrecife protegida, por lo que les dijo a los turistas que podían nadar hasta el lugar y luego devolverse. “El único weón que levantó la mano fuí yo”, confesó.

Crisitán decidió tirarse al agua y ahí todo se complicó. “El oleaje era una ola grande, gorda pero no fuerte, seguí nadando, hasta que de repente me dio un calambrito, no soy un experto nadador, me calme un poco y dije voy. En vez de devolverme dije voy, tengo que llegar, tengo que vencer mi trauma con el mar, sigo avanzando y me da un calambre en la otra pierna. Miro para atrás y el bote me quedaba a la misma distancia que me quedaba la playa”.

“Este va a ser mi final”

“Cuento corto: falla sistémica total, error 404, en vez de relajarme, no atiné a andar, empecé a tragar agua, tragar agua, me empecé a desesperar, y dije hasta aquí llegué, me voy a morir ahogado. Miro para allá, miro para atrás y en mi cabeza pasaron varios pensamientos de como este va a ser mi final”, continuó su relato.

“De repente miro para abajo con la antiparra y pasa un pececito igual a Doris de (Buscando a) Nemo y el pececito hace para el lado, yo miro para el lado por abajo y veo algo bien oscuro, levanto la cabeza y veo una roca... Con las fuerzas de no sé de donde saque, comienzo a nadar, llegó a la roca (...). Se me salen unas uñas para atrás, me corte entero, llego arriba de la ola que me iba pegando y dije ‘Ahora que hago’”, recuerda Arriagada.

En ese momento, al actor ‘se le prendió la ampolleta’ y atinó a pedir ayuda. “Miro para atrás haciendo señas y del bote me gritaban ‘hola’”.

Mientras él gritaba que vinieran a socorrerlo, “veo que mi mujer apunta y llega el capitán italiano, la guardia costera, un escándalo por mi culpa, me gritan: ‘Sueltate’”, recuerda el actor.

“Devolví lo que había tragado al mar y le digo a todos los turistas continuemos (con gestos de estar bien)”, concluyó su traumática anécdota.