“Mucha gente no me conoce en el lado musical”: Fernando Larraín alista su regreso a los escenarios con la banda “Los Insistentes”

Fernando Larraín reconoció este jueves estar muy entusiasmado con su regreso a la música de la mano de su nueva agrupación “Larraín y los Insistentes”, con quienes se presentará el próximo sábado 17 en el Bar de René, de Providencia.

Conocido por su personaje de “Tito Larraín” en la reestrenada sitcom “Casado con hijos”, de Mega, el actor vuelve a una de sus pasiones de juventud, la que asume en conversación con Tiempo X que es bastante desconocida por muchos de sus actuales seguidores.

El otro lado artístico de Fernando Larraín

“Mucha gente no me conoce en el lado musical, yo creo que se va a formar una expectativa”, reconoce Larraín, quien retomará sus presentaciones musicales en vivo en el local ubicado en Santa Isabel #369, gracias a la nueva agrupación que conformó junto a los músicos Carlos Miranda, Luis Arancibia y Patricio Caces, integrantes de “una banda de rock con tintes blueseros, cuyo nombre está más que bien puesto, dado que ellos quisieron que el rostro de Mega se uniera a ellos como voz y teclado”, como detalla el medio nacional.

“El nivel es bastante bueno. Primera vez que siento que mi música está a buen nivel, contando con ellos como ejecutores. Nunca pensé que un tema mío podía sonar como está sonando con esta agrupación”, reconoció Larraín.

Fernando Larraín se presentará con su banda el próximo sábado 17 de junio. Fuente: Instagram @fernandolarraindt.

“El tema musical me tuvo inquieto en mi vida, y ahora se gestó esta posibilidad de juntarse con estos músicos que son mucho más pro, que le han dedicado toda su vida a la música y, entonces, dan ganas de tocar con ellos”, agregó el actor, quien enfatizó en que “me sentí muy identificado con la parte generacional, ellos tenían una edad mas cercana a la mía en comparación a los grupos anteriores”.