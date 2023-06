“Se viene una colaboración con la primera chilena... está en el género”: Prince Royce adelanta algunos detalles sobre su próximo disco

Prince Royce está próximo a sacar su nuevo disco, del cual ya lanzó su primera canción “Me EnRD”. En este contexto, es donde el cantante nos adelantó un poco de lo que será su nueva apuesta, que tendrá una importante colaboración con una chilena.

Con respecto a su single, el artista nos reveló en qué se inspiró para crear la apasionada y pegajosa letra: “Todas canciones son románticas, la bachata es bien de amor, de desamor, de poesía. No te voy a decir que cada canción tiene que ver con mi vida personal pero siento que sí, las canciones de amor son esas que duran una eternidad.

“Creo que intento hacer música que sea para el mundo entero, para todas las edades… que pueda ser de letra linda o melodías lindas, mi objetivo es dar un mensaje”.

En este caso, “‘Me EnRD’ es una canción que me gusta porque juego mucho con el palabreo entre “Me enredé en RD”, era como algo cultural para representan la bachata de República Dominicana, un país que me recuerda a mi familia, a mis amistades, a mi cultura y la bachata. Entonces, era como un homenaje”, aseguró sobre su nuevo tema.

Eso sí, aclaró que igual puede que esté dedicada a un antiguo amor, puesto que “inconscientemente uno quizás le canta a un amor sin que sea realmente como ‘esa persona’”, confesó.

Futura colaboración con una compatriota

Prince Royce ha colaborado con varios artistas a nivel internacional tales como Marc Anthony, Maria Becerra, Shakira, Jennifer Lopez, J Balvin, entre otros. Ahora, nos reveló que una chilena estará presente en su próximo disco, y según él nos encantará.

“Se viene una colaboración con la primera chilena.. está en el género”, adelantó en exclusiva a Publimetro.

Asimismo, aclaró que él no planifica mucho las participaciones que hace con otros cantantes, sino que “simplemente fluyen (...) En esta canción pensé en alguna chica que pudiese colaborar y salió ella. Después le mandé el tema y así fue…”.

“Creo que definitivamente siempre estoy abierto a colaboraciones, no importa el país, el género, siempre y cuando fluya”, sostiene.

Royce no le cierra la puerta a Viña del Mar

El intérprete de “Darte un Beso” manifestó que está dispuesto a pisar nuevamente el escenario de la Quinta Vergara, ya que ha tenido la oportunidad de conocer un poco más de Viña del Mar.

En relación a esto, él dijo que volvería “siempre y cuando me inviten, me encantaría regresar todas las veces”.

Sin embargo, aún no han tenido conversaciones con la producción de los canales para pisar el escenario más importante de nuestro país.

Finalmente, Royce nos habló sobre sus planes para lo que queda de este 2023: “Se viene un nuevo disco en los próximos meses y ojalá algunos shows en Chile, este año o si no el próximo, ya que solamente me quedan tres días acá y me iré a casa a descansar un poquito”, cerró.

Cabe recordar que el cantante es parte de los jurados de “The Voice”, en donde entabló una cercana relación con los chilenos Beto Cuevas y Francisca Valenzuela.