“Enterraba alfileres a cada uno de nosotros”: Marlen Olivari impactó con revelación que hubo magia negra en programa de cocina

La panelista de “Tal Cual” y la show woman más conocida de nuestro país, Marlen Olivari, entregó una impactante revelación sobre su paso por el programa de cocina, “El Discípulo del Chef”, que creó una atmósfera de terror y dejó a los conductores sorprendidos, hambrientos de detalles.

“Yo algo que no he contado”, partió anunciando y aclarando que fue en un programa de competencia de cocina, “había una compañera que enterraba alfileres a cada uno de nosotros”, lanzó. Esto dejó sorprendidos a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, quienes inmediatamente querían más información sobre la identidad.

“Yo no voy a dar nombres, no voy a decir a qué se dedica”, aclaró Olivari. Viñuela preguntó si era magia negra, lo que fue confirmado por la panelista. La animadora consultó sobre cómo la pillaron, pero Marlen dijo que ella se lo había contado.

“Me dijo: ‘Tú nunca vas a ganar, porque a ti y a todos nuestros compañeros les tengo alfileres clavados en un muñeco’”, relató seriamente Marlen. José Miguel quedó impactado y Raquel consultó si la persona terminó ganando. La show woman firme a su postura de no revelar nombres, continuó con su relato.

“Yo le dije: ‘Te creo porque tú eres mala’, y después me dijo que era broma, pero le dije ‘no es broma, porque de ti espero cualquier cosa’. Después me he enterado que a esa persona le han pasado cosas fea”, agregó Marlen. “¡Qué heavy!”, exclamó José Miguel, mientras la música del filme Halloween de John Carpenter sonaba de fondo.

“Hay varias personas de la tele que hacen eso”

Viñuela y Argandoña le insistieron que revelara pistas sobre su identidad, pero Olivari no cedió ante sus súplicas y fueron a una pausa. “Ni siquiera en comerciales nos contó”, reveló el animador cuando volvieron; “yo quiero saber, quiero saber. Te lo juro que no se me va a salir”, rogó la animadora.

Raquel no se rindió y siguió preguntando, “¿Y llegó a la final? Pero dime si llegó a la final por lo menos, ¿Está en televisión ahora o no?”, continuó. Marlen insistió que no iba a revelar nombres, por lo que Raquel reclamó de que por qué contaba si es que no decía nombres.

Marlen cedió un poco y dijo: “sólo te voy a decir que no ganó el programa”. Argandoña dijo que tenía una tincada de quién podría ser, y Olivari mencionó que “me he enterado que le han pasado cosas no bonitas, porque esas cosas se devuelven”. Viñuela comentó que “Quedé metido, no puedo seguir haciendo el programa”.

La show woman agregó que “te voy a decir que hay gente de televisión, no solamente esta persona, hay varias personas de la tele que hacen eso para que a su rival o su competencia le vaya mal, y hay varias gente de la tele que lo hace”.

En el programa ambientaron con música de películas de terror y bajaron las luces, lo que fue recibido con reclamos por Raquel y Marlen, quienes no le gustaba la banda sonora.

“Hay gente que trabaja en televisión que sé que hacen esas cosas”, reiteró Marlen, lo que fue secundado por los productores. “Yo soy una mujer que tiene una gran fe en Dios, cuando uno cree en Dios uno está mucho más protegido que con esas porquerías de alfileres, otros rituales asquerosos que están más relacionados al Diablo”, añadió.

“Todos esos rituales hacen que se cocinen en su propia hoguera, tú te dedicas a hacer eso y ojo que te va a venir una cosa fea, una cosa muy fea en tu vida”, advirtió.

El animador le consultó cómo podía seguir trabajando en ese programa, por lo que Olvari aseguró que era una mujer muy fuerte que no le entran balas, “llevo como 30 años en la tele, qué me va a pasar a estas alturas”, aseguró.