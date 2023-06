“Fui a buscar mi auto y no me lo pasaron”: Jorge Valdivia se autotroleó por conflictos con Aránguiz

El exfutbolista Jorge Valdivia peluseó de lo lindo en el programa radial Los Tenores de ADN, donde lanzó jocosas tallas para el bronce, respecto a su relación con Daniela Aránguiz, post separación.

Todo ocurrió durante el evento de una marca automotriz, donde aseguró que necesitaba un camión grúa para sacar su auto de su antigua casa, puesto que lo fue a buscar y no se lo pasaron, dijo en tono de broma.

“Necesito una grúa para sacar mi auto de mi excasa”, fue el autotroleo de Jorge Valdivia, quien sacó a relucir su buen sentido del humor, tras las mediáticas polémicas con Daniela Aránguiz.

Jorge Valdivia y las bromas a Daniela Aránguiz

“Fui a buscar mi auto y no me lo pasaron… la verdad es que necesito una grúa para sacar el auto de mi ex casa y llevármelo a mi nueva casa. Así que pasó el dato a Hyundai, si me quiere ‘emprestar’ un camioncito para recuperar mi auto… lo voy a tener sin ruedas, eso sí, cuando lo vaya a buscar ahora”, bromeó sin filtro.

En primera instancia, contó necesitaba un camión, de la marca que estaban promocionando, puesto que he “he sufrido hartas mudanzas en el último tiempo”, dijo en relación a los cambios de casa tras su separación con la exMekano y su supuesto traslado al departamento de la diputada Maite Orsini.

Además, como esta con la magia a flor de piel, bromeó con su supuesta relación con la parlamentaria, ya que cuando llamó una auditora que se identificó como “Maite”, él soltó un alegre “qué lindo nombre”, consignó ADN.