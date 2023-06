“Sus hijos no lo han visto desde 2019″: Marlene de la Fuente lanzó una nueva acusación contra Iván Núñez

Marlene de la Fuente lanzó una dura acusación respecto a su exesposo, el periodista Iván Núñez, de quien se separó hace cuatro años.

Resulta que la también periodista fue contactada por los panelistas de Sígueme y Te Sigo (TV+) para consultarle por unas acusaciones que lanzó la actual pareja de Núñez, Thais Jordao, quien supuestamente la culpa de provocar una ruptura con el comunicador.

“La señorita Thais que haga su vida. Yo me separé el 2019 y se acabó”, dijo tajante Marlene, según consignó La Cuarta.

Fue ahí que le preguntaron si realmente “se metió” en la relación de Jordao y Núñez, y la relacionadora pública respondió molesta: “¿Es una broma? Yo estuve casada 20 años, esta señorita se metió y ahí se acabó este matrimonio. Entonces de qué están hablando. No hagan un show”, e xigió y culpó a Mauricio Israel por el cahuín.

“No me interesa lo que pase entre ellos. Me separé en 2019, estoy preocupándome de mis hijos y mi familia”, juró.

[ LEE TAMBIÉN: “¡Que pare la tontera!”: La feroz pelea entre Marlene de la Fuente y Mauricio Israel ]

Nuñez no ve a sus hijos

Evidentemente enojada, Marlene arremetió nuevamente contra su ex pareja, ya que aseguró que él no ve a sus cuatro hijos desde que se separaron.

“Yo no he visto al papá de los niños desde 2019. Mis hijos, mis cuatro niños, hijos de él, no lo han visto desde 2019″, contó la profesional.

De hecho, fue a mediados de mayo que se supo que Iván Núñez tendría una millonaria deuda de pensión alimenticia y por ello la justicia ordenó a TVN retenerle parte de su salario para saldar el dinero pendiente.