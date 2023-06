Thais Jordao confirma término con Iván Núñez: “Que solucione sus problemas solo (...) no volveré atrás”

Este jueves comenzaron los rumores de que la brasileña Thais Jordao había terminado con el periodista Iván Núñez, pero en conversación con LUN, quedó clarísimo que es real y que ella incluso arrendó un departamento, donde está viviendo con el hijo en común.

“Es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado, terminé mi relación con Iván”, manifestó de entrada, respecto a su pololeo de tres años.

“Han sido días confusos, pero ya estaba un poco agotada de no poder vivir una vida tranquila. Quiero salir de los problemas, Iván con su exmujer, que ellos arreglen sus temas, que Iván solucione sus problemas solo. Él tiene que hacerse cargo de sus temas, yo, en este momento, no puedo hacerme cargo de más cosas, soy una mujer que trabajo, tengo a mi hijo y me harté, no quiero estar en medio de sus temas”, sostuvo enfática.

Aseguró que “ha sido difícil, estoy muy estresada porque veo que él no se defiende de algunas injusticias que también son hacIa mí, yo no puedo salir a aclarar o defenderme, así que fue lo mejor y no volveré atrás”. Todo esto en clara relación a la exmujer del periodista de TVN, Marlene de la Fuente.

Consultada sobre si se terminó el amor, la brasileña precisó que “no, no es falta de amor, yo amo a Iván y estamos bien, somos papás de un bebé maravilloso y jamás voy a poner a mi hijo entremedio nuestro”.