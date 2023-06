Vale Roth rompió el silencio y aclaró la polémica con Ignacia Michelson con pantallazos: “Es fácil hacerse la víctima”

La exgimnasta Vale Roth salió a aclarar la polémica que desató Ignacia Michelson tras afirmar que la exparticipante de “Aquí se baila” y su esposo Miguel de la Fuente se comunicaron con Marcianeke para hablar mal de ella, y que el papá primerizo la había amenazado.

Roth se aburrió de esta situación, y publicó en sus historias su versión de los hechos más pantallazos que respaldan sus dichos. “No me había querido referir al tema porque estamos en otra”, partió afirmando.

“Ignacia dijo que yo la acosaba, que yo llamé a Marcianeke, cuando no es así. A mí me gusta que muestren pruebas, no ha mostrado ni una sola prueba, y si muestra alguna prueba, borra (elementos) para su favor”, continuó Valentina.

La nueva madre aseguró que Miguel lo único que ha hecho es defenderla, porque Michelson empezó a hablarle mal de ella. Roth dijo que están dejando mal parado a su marido, por lo que mostraron el pantallazo de una conversación que él tuvo con Ignacia hace un año, cuando comenzó su relación con Vale Roth.

“Ignacia lo único que ha hecho es tirarnos mierda, haciendo lives, en este momento (refiriéndose justo cuando dio a luz a Antonia) ¿Por qué no lo contó hace dos semanas cuando efectivamente Miguel mandó el mensaje? Él le mandó el mensaje, un audio”, cuestionó la exchica “Yingo”.

Miguel comenzó a hablar y dijo que “yo lo único que hice fue advertirle a este cantante urbano, el tipo de persona que era (Michelson), nada más”.

Los pantallazos

Vale Roth señaló que Ignacia partió este conflicto, y que lleva un año hablándole a Miguel, “miren el nivel de mensaje, sin tapar, sin borrar y sin editar. A mí me tiene hasta acá (la coronilla), estamos pasando por un momento súper delicado, para tu show, para tu webeo”, dijo.

De la Fuente aseguró que tiene miles de pantallazos iguales a los que mostró, que ella le habla tanto de su WhatsApp directo como de cuentas falsas de Instagram. La primera conversación que mostró data del 29 de junio de 2022.

Historia de Vale Roth Fuente: Instagram

En los pantallazos que mostraron, Ignacia Michelson le dijo a Miguel que le gustan las p****, en referencia a su relación con Valentina Roth, afirmando que se había metido con muchos. Él le contestó que era problema de cada persona con quién había estado.

Miguel aseguró que es cierto que pololeó con la mejor amiga de Michelson, y agregó “pero qué cuente quién es la mejor amiga, que cuente dónde la conoció, lo que hacen juntas y que cuente qué le enseñó a hacer la amiga”.

Vale dio el nombre de la joven en cuestión, y llamó a las personas a buscarla. “Ella no puede salir a Europa, no puede entrar ni a Estados Unidos, ni a México. Bueno, Ignacia no puede entrar ni a Estados Unidos ni a México, la deportaron”, señalaron.

“Ella se está aprovechando de la fama”

“Yo lo único que hice no fue meterme en su relación”, contó De la Fuente, “vi a este chico mal, que se ve como una buena persona, y ella se está aprovechando de la fama”, agregó, y dijo que buscarán quien era un sujeto que lo había amenazado y está vinculado a Nacha.

Por su parte, la gimnasta añadió: “la Ignacia fue la que se metió en nuestra relación un año seguido. Entonces, si tú vas a mostrar pantallazos, Ignacia, muestra fechas, muestra mensajes enteros sin tapar, porque no te conviene mostrar lo que tapaste, tú lo sabes perfectamente”.

Vale Roth firmemente le dijo a Ignacia, “ahora les pido por favor que paren esta huea, porque nosotros estamos muy unidos como pareja, lo único que hace esto es afiatarnos más. Nosotros estamos en otra, fuimos papás, tenemos a nuestra hijita en la clínica”.

“Queríamos aclarar esto porque Miguel es un profesional, empiezan a hacer unas funas pésimas, que no saben lo que está ocultando, pero para la cuestión”, agregó. “¡Para esta huea! ¡¿Por qué no lo contaste esto hace dos semanas cuando pasó y esperas ahora que soy mamá?!”, añadió molesta.

La nueva madre también mencionó que Miguel ayudó a Ignacia para conseguir un arriendo en Chile, ya que nadie le prestaba los papeles. “La Ignacia le pidió papeles para el departamento, Miguel todo tierno, le arrendó el departamento, porque nadie le prestó papeles”, comenzó.

“Obviamente como Miguel es decente, es el único que le puede mostrar los papeles porque tiene todo limpio. Y dejó la cagá, eso lo vamos a contar después”, señaló Vale, y su esposo continuó diciendo que “le presté mis papeles para que arrendara un departamento, dejó la cagá, me generó un tremendo problema”.

“Me va a mandar un mail la mina que le arrendó el departamento, y va a decir lo ordinaria que es, y todos los problemas que tuvo en la comunidad”, afirmó Miguel.

Finalmente, Vale Roth concluyó el tema señalando que: “Si vas a mostrar algo, muestra bien las cosas, es fácil hacerse la víctima. Ya me tienes chata, voy a la clínica, chao”.