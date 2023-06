“Es difícil ver cómo cambia tu cuerpo”: Natalia “Arenita” Rodríguez cuenta la firma sobre cómo se ha sentido en su embarazo

Hace solamente un par de días que Natalia “Arenita” Rodríguez reveló, a través de su podcast “Chao, me largué”, que se encuentra embarazada. Ahora, nuevamente vuelve a hablar sobre esta nueva etapa que se encuentra viviendo junto a su esposo, Jens Bach.

A través de sus redes sociales, la exchica “Yingo” respondió algunas consultas de sus seguidores sobre cómo se ha sentido estos días: “¿Cuánto has subido en estos meses?”, consultó un usuario.

“No sé, miles de kilos porque siempre tengo hambre, nunca tuve náuseas como otras embarazadas que pierden kilos en su primer trimestre, a mi me dio hambre desde el primer mes. El peso no es de algo que me preocuparé mucho en el embarazo, no quiero estresarme con eso, durante todos mis 20 estuve estresada con el peso por las exigencias de la TV o por presiones externas. Ahora no”, respondió con sinceridad.

“Es un proceso difícil”

Asimismo, otra cibernauta le escribió: “Noto como que todavía no aceptas la maternidad, no te culpo, es súper difícil. ¿Tú querías o no a tu bebé?”.

“Obvio que es un proceso difícil. A quién le gusta perder el control de su cuerpo o las decisiones que toma y de un día a otro sentirte cansada e inútil a comparación de las cosas que antes solías hacer fácilmente. También es difícil ver cómo cambia tu cuerpo y como no te va quedando la ropa y tienes que comprar todo”, aseguró de entrada.

Aunque, ‘Arenita’ aclaró que a pesar de lo complejo que puede ser este proceso, fue una elección de ella.

“Pero nada que hacer porque es una decisión que yo tomé y quise y es el precio que hay que pagar para tener un hijo. Lo bueno viene con sacrificios y la maternidad es un sacrificio y renuncia enorme a tu yo, un acto de amor que no todas están dispuestas a hacer y se entiende totalmente porque no”, concluyó Natalia Rodríguez.