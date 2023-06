“Fue un tiempo... Sobre todo en el invierno”: Cristián Riquelme contó la firme sobre su adicción a los berlines que nació en las grabaciones de “Dime con quién andas”

Durante esta semana se estrena la nueva apuesta del área dramática de Chilevisión “Dime con quién andas”, en donde Cristián Riquelme es uno de los protagonistas junto a Mane Swett y Cristián Arriagada.

En la nueva producción, el actor interpreta el papel de Paulo Simone (el interés amoroso de la protagonista, Kari Ayala), a quien describió como un hombre “magnético, entusiasta y muy perceptivo”.

Con respecto a sus inspiraciones para crear este personaje, el talento le confesó a Publimetro que tuvo que buscar información sobre “varios puntos del yoga”, como también del “lenguaje de la psicología y ciertas frases en inglés que este tipo constantemente repite tales como ‘You got it’, ‘Stay Calm’, ‘Breathe in and breathe out’”, entre otras palabras motivacionales.

Asimismo, Riquelme utilizó como guía algunos de los gurú que se topó en sus últimos viajes puesto “que manejaban siempre mucha gente alrededor de ellos, tenían una energía especial y eso es lo que traté de transmitir”.

En relación a las semejanzas con la polémica que envuelve a Tonka Tomicic y Parived, asegura que “las comparaciones las hace la gente en la casa, yo me preparé para el personaje buscando íconos (chantas) que existen en todas partes del mundo. Además, esta teleserie va por Paramount, entonces mucha gente que la va a ver de afuera no conoce los casos chilenos”, sostuvo.

¿Qué pasó con los berlines?

Durante su participación en “Podemos Hablar”, Cristián habló sobre que subió un par de kilos tras desarrollar una obsesión por los berlines que vendían a las afueras de los estudios de grabación.

Sin embargo, desmintió que ahora estuviera preocupado por este tema: “Fue un tiempo... Sobre todo en la parte de invierno cuando entró mayo, hacía frío y descubrí que había un lugar en la esquina… Me habré comprado tres, así que corto ese rumor”, sentenció.

Cabe recordar que la teleserie se estrena durante este martes 20 de junio, luego del partido de Chile y Bolivia, para después llegar a las pantallas de Chilevisión de lunes a viernes, a las 20 horas.