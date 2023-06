“Me prometió el mundo entero”: El palo que Skarleth Labra le mandó a Pailita en Gran Hermano

Skarleth Labra, expolola del cantante urbano Pailita, integró el grupo de 18 participantes que ingresaron al reality de CHV Gran Hermano. Y fue justo al ingreso, cuando repasó a su expareja durante su video de presentación.

“Me llegó la fama hace un tiempo, porque tuve una relación con una persona que se hizo muy conocida, mi pareja fue el cantante urbano Pailita”, dijo en primera instancia, para luego lanzarle unos fueres reclamos.

“Me prometió el mundo entero. Dijo que me quería llevar de viaje, que yo era la única mujer que iba a amar de verdad”, lanzó sin filtro. Todo esto, antes de conversar con el anfitrión Julio César Rodríguez.

“Empezamos a terminar, empezamos a volver, empezaron los problemas así que terminamos definitivo”, agregó.

Además, contó las pesadeces que recibe por redes sociales indicando que su idea de ingresar al reality de CHV es justamente para que la conocieran.

“Fui duramente criticada por la redes sociales. Los haters son muy crueles, critican mi forma de vestir, mi forma de maquillar, mi pelo todo me lo critican”, dijo poniendo una cara triste.

“Por eso estoy aquí, quiero que me conozcan de verdad. Quiero que sepan que no soy como me dejaron, mal parada”.

Finalmente, al ser entrevistada por el animador, reveló que lleva tres meses saliendo con alguien, quien le pidió pololeo días antes de ingresar al encierro.

Perfil de Skarleth Labra

Tiene 18 años, es soltera sin hijos. Vive en Punta Arenas, Región de Magallanes. Estudió Técnico en administración de empresas, es bailarina e influencer.

Desde pequeña se ha dedicado a la danza, siendo una destacada bailarina que ha participado en diversas competencias nacionales, panamericanas y mundiales. Esa actividad la llevó a conocer al cantante urbano “Pailita” con quien mantuvo una relación sentimental intermitente, pero intensa. Ella se proyectó con esta pareja, sin embargo, la relación no funcionó y sintió que la exposición que le provocó no fue del todo positiva. Es por esa razón que se presentó al casting, quiere que la conozcan por su personalidad y no por ser “la expolola de”. Siente que su simpatía y dulzura puede conquistar al público y ganar Gran Hermano.