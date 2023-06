Sería “mucha plata”: Revelan los conflictos de Daniela Aránguiz y Valdivia para divorciarse

La teleserie entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia estaría viviendo un nuevo capítulo, esta vez respecto a los trámites de divorcio. Así lo contaron en el live de Instagram “Que te lo digo”, donde revelaron los supuestos nuevo problemas que tendrían la mediática pareja.

Según contaron los periodistas faranduleros, tendrían que ver respecto a la manera en que se repartirán los bienes puesto que es “muy engorroso” y además, porque el futbolista estaría traspasando parte de su patrimonio a terceras personas.

Todo partió por una foto que mostró Sergio Rojas, donde se ve a Jorge Valdivia leyendo un documento en una notaría.

“Lo que comentaba la gente en la notaría es que esas serían las condiciones de divorcio que él no sé si habrá firmado o no el viernes donde Daniela le estaría pidiendo todo lo que le corresponde, según ella, que es harta plata y bienes”, correspondiente a la mitad del patrimonio.

Divorcio Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

“Lo que pasa es que por el régimen conyugal todo lo que se adquirió en ese matrimonio, da lo mismo a nombre de quién sea, todo bien adquirido después de esa matrimonio pertenece a los dos y se tiene que repartir en partes iguales. El punto es cómo se ponen de acuerdo”, agregó Paula Escobar.

Según contó la periodista, se contactó directamente con Daniela Aránguiz, quien le confirmó que el trámite estaba siendo “engorroso”.

“(Le pregunté) si en el fondo Jorge Valdivia estaba (en la notaría) con fines del finiquito matrimonial y me dice ‘ojalá’ y que aún no está todo listo porque es muy engorroso hacer lo de la separación de bienes. Me dice ‘yo ya la tengo firmada’. Tiene todo firmado”, revela la periodista.

Además, confirmaron que Jorge Valdivia estaría traspasando sus bienes a terceros.

“Esto lo averigüé por otro lado, tengo entendido que está poniendo, evidentemente que todos ocupan ese recurso, de poner sus bienes a nombre de otras personas. Muchos hombres o mujeres cuando tienen estas sociedad conyugales y se están separando porque uno nunca sabe con quién se casa hasta que se separa”, revela Paula Escobar.