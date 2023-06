“Historias como esta no tienen nombres ni apellidos”: Mane Swett responde a las comparaciones de “Dime con quién andas” con el caso Parived

Este martes, se estrena la nueva teleserie de Chilevisión “Dime con quién andas”, en donde Mane Swett interpreta a la protagonista, la diseñadora Kari Ayala.

En una conversación con Publimetro, la actriz aseguró que este es uno de los personas que más le ha tomado cariño y también la describió como una persona “intensa, acontecida y noble”.

“Es auténtica, es profundamente feliz y que ya sabemos que caerá (...) es una mujer cree en la gente, que lucha por sus sueños. De verdad es imposible no empatizar con Kari porque es una mujer muy querible”, complementó.

Semejanzas con el caso Tonka y Parived

Asimismo, le consultamos qué opina sobre las comparaciones que ha hecho el público con el mediático caso que involucra a Tonka Tomicic y su marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

La trama de la teleserie se centra en la acusación de estafa que le realizan en contra de Kari y su esposo, interpretado por Cristián Riquelme, afectando todos los aspectos de la vida tanto como profesional como personal.

“La verdad es que no me siento, no me sucede nada porque no lo tengo asociado a esa situación en particular”, aseguró de entrada a Publimetro.

“Nosotros trabajamos la teleserie desde otro punto de vista y como alguna vez respondí: Historias como esta no tienen nombres ni apellidos”, aclaró.

Finalmente, Mane aseguró que hechos como este “suceden en todas partes y a muchas mujeres”, sentenció.