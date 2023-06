“Tu hijo es un bruto”: Octavia encaró ferozmente a Sole por culpa de Damián en ‘Como la vida misma’

En el último capítulo de “Como la vida misma”, vimos las consecuencias que dejó el “tortazo” de Damián (Bastián Morales) a Benjamín (Alexander Hidalgo), quien estaba celebrando su cumpleaños.

Si bien a Benjita no le molestó tanto este actuar, que lo tomó por sorpresa, quien sí se enojó y de sobremanera fue la madre de este, Octavia (Ingrid Cruz), quien encaró ferozmente a la madre de Damián, Soledad (Sigrid Alegría).

“¿Viste como lo dejó?”

“Tu hijo es un bruto, ¿viste cómo dejó al Benja? (...) es insólito, primero le rompe la cejita y ahora qué, le quiere arruinar el cumpleaños”, expresó Octavia, mientras Soledad se excusó diciendo que era una “broma”.

La explicación de Sole no dejó satisfecha a Octavia, a quien no le pareció para nada que catalogara el tortazo como una “broma”. “Si tú educas así a tu hijo, normalizando este tipo de cosas horrendas, el mío es muy distinto”, expresó.

Soledad siguió bajándole el perfil a la situación diciendo que simplemente “son niños”, recibiendo nuevamente una reprimenda de Octavia, según consigna Meganoticias.

“Atrás están los padres que permiten o no permiten este tipo de cosas y yo no las permito (...) claramente aquí criamos muy distinto, y tú no tienes la menor idea de lo que son los límites”, agregó, mientras Soledad le dijo “bájame el tonito”.