“Estoy en un tratamiento”: Tiane Endler reveló que se puso las pilas para ser madre

Este viernes a las 22:30 llegará a las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo de Podemos hablar, donde estará la futbolista chilena Christiane Endler, como parte de una lista de selectos invitados donde también se cuentan los actores Francisco Reyes y Francisco Toto Acuña junto a la diputada Camila Flores.

Ahí podremos ver, como la segunda en ingresar al Check in será Christiane Endler, quien aseguró estar feliz. Mencionando además sus tremendos deseos de casarse en Chile y de ser madre, ya que en 2021 contrajo este vínculo en Francia con Sofía Orozco.

“La intención está, el tiempo no, pero estamos, yo creo que el próximo año quizás, en dos años, nos vamos a casar acá en Chile. La idea también es poder celebrar junto a toda la familia, porque nos casamos en plena pandemia, estábamos a medias solas, la idea es celebrar acá también”, partió comentando de entrada.

También se refirió a sus sentimientos, al no poder casarse en Chile, y en cómo le contó al mundo sobre su homosexualidad.

“Es un poco frustrante, no se si es discriminatorio, un poco quizás a la antigua, porque tener la posibilidad en Francia de casarte hace varios años, al final es una muestra de amor, de la libertad, de que uno puede elegir lo que uno quiera para su vida, sin hacerle daño al resto, sin incomodar, siempre con el respeto, pero que bueno que ahora se de y que esté la posibilidad de hacerlo acá también”, agregó.

De todas maneras, esto no impidió que su camino estuviera exento de obstáculos, ya que aseguró que “me costó, creo que yo también venía de una visión quizás distinta, el que me haya pasado a mí fue duro también, aceptarme a mí misma primero, y después poder hablarlo con el resto. Creo que igual fue una ayuda el que haya salido en el matrimonio a la luz y que no haya tenido que ser yo, o salir a contra algo, porque para mí es algo normal ahora. Creo que hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando el tema y que de a poco vamos creciendo”.

[ LEE TAMBIÉN: “Yo sentía que me hacía cariño en la cara”: Claudia di Girolamo reveló que vivió una particular experiencia paranormal ]

Luchando por ser mamá

Jean Philippe Cretton también le consultó directamente si ya estaba intentando ser mamá y ella contestó afirmaticamente, revelando los métodos que utilizará para conseguirlo.

“Hay diferentes métodos para ser madre, en nuestro caso, yo en estos momentos estoy en un tratamiento para sacar mis óvulos y congelarlos, hacer una inseminación fuera y después se traspasa un embrión a la sofi y ella es la que haría y tendría el parto y tendría nuestro hijo”, aseguró.

“Yo no puedo en estos momentos, tengo que atajar y siendo deportista es muy complicado parar tanto tiempo, ahora ya están un poco más la condiciones para hacerlo y hay sindicatos y cosas que han peleado por el hecho de ser madre en el deporte, en el fútbol en específico, pero es complicado”, explicó sobre la decisión que está tomando con su pareja.

También se refirió a “la donación (de espermios) es, primero un proceso súper largo para los hombres que quieres donar, y se hace un estudio importante, de 100 hombres normalmente uno queda y despues de eso claro tienes que escoger a alguien que se parezca en tus características, normalmente es anónimo , un donante anónimo que uno no conoce y hay un poco ahí también de business, porque mientras más uno paga en algunas partes, más uno puede conocer sobre el donante”, sentenció

Finalmente Jean Philippe Cretton le preguntará cuándo tendrían a su hijo o hija y ella contestará que “esperemos que pronto, no sabemos todavía,depende del proceso”.