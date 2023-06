“Gente perversa, mala, sin alma y sin corazón”: Fran García-Huidobro se lanza en contra de los que votaron por Hans Valdés en “Gran Hermano”

Sigue dando que hablar las primeras nominaciones que se vivieron durante esta semana en “Gran Hermano”, esto luego de que uno de los participantes más queridos estuviera en riesgo de abandonar la casona en Buenos Aires. Hablamos de Hans Valdés, quien se ganó el corazón de Francisca García-Huidobro tras su tierna forma de ser.

En este contexto, es donde la panelista del programa aprovechó de arremeter en contra de los jugadores que votaron para que el joven de 18 años se fuera del reality.

“¿Cómo nominan a Hans? ¿Qué les pasa?”, preguntó la nueva rostro de Chilevisión.

“O sea, en este país seguimos premiando a lo malo, al enemigo, al mala onda y este pobre cabro que no habla, por que no lo dejan, no porque no tenga nada que decir”, aseguró.

“Gente perversa, gente mala, gente sin alma y sin corazón”, lanzó sobre los participantes que votaron por él.

Cabe recordar que fueron Alessia Traverso, Benjamín Lagos y Francisca Maira los que dieron su voto a Hans Váldes. Sin embargo, fue salvado por su compañero Ariel y podrá seguir una semana más en “Gran Hermano”.

