Hans Valdés fue salvado de la placa de eliminación en Gran Hermano y genera centenar de memes

“El reality revivió”. Con esas palabras los seguidores de Gran Hermano y fanáticos de Hans Valdés agradecieron que el joven de 18 años, representante de Constitución fuera salvado de la placa de eliminación.

En el nuevo capítulo del espacio de CHV, Ariel Wuth tuvo que elegir a cuál de los participantes nominados aseguraría su continuidad.

En primera instancia, Ariel nombró a quiénes no salvaría, señalando a Jennifer Galvarini, más conocida como “la pincoya sin glamour” y a Estefanía Galeota, la miss Chile que protagonizó la primera discusión con Constanza Segovia.

En cuanto a las razones, argumentó que su decisión se debe a que no se relacionaba mucho con Jennifer, consignó La Hora.

Posteriormente, Diana Bolocco le pidió dejar en placa de nominación a una tercera persona, dejando a Francisca Maira, afirmando que “espero que el público la salve”.

Tuiteros agradecieron salvada de Hans Valdés

Finalmente, tuvo que decidir entre Benjamín Lagos y Hans Valdés, señalando que su elección fue “por un tema de tranquilidad”.

Ante esto, Hans Valdés aseguró que “no me lo esperaba, porque no he tenido cercanía con Ariel y de verdad me sorprendió. Agradecerte por la oportunidad, sé que es una decisión difícil” y se comprometió a interactuar más.

Respecto a Benjamín Lagos, Ariel reconoció que lo había nominado, pero aprendió a conocerlo y aprendió mucho sobre su filosofía de vida.

La gran salvación de Hans, el favorito del público, dejó decenas de memes y reacciones en favor del participante más joven de Gran Hermano.