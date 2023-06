Hugo Valencia recordó cuando estuvo en “La Divina Comida” y “peló” a famosa que preparó tallarines con salsa

En “Zona de Estrellas” se mandaron flor de pelambre este jueves al programa de Chilevisión “La Divina Comida”. Porque en medio de la desclasificación de una pelea en la última grabación, Hugo Valencia, contó lo que le molestó por parte de una participante.

La Cuarta recogió las declaraciones que el periodista realizó. “Yo me enojé en mi Divina Comida. No voy a decir quién, para que no se sienta mal esa persona, pero va a saber”, adelantó.

“Yo me acuerdo que me dio lata porque uno de los invitados nos dio tallarines con salsa”, reveló.

Siguió el pelambre

Valencia no paró ahí: explicó que a los famosos “les pasan 100 lucas para cocinar y yo me gasté 120 lucas en la comida. Oye, 120 lucas para cuatro personas está bien”.

“Yo hice camarones, atún sellado, un cheesecake, si no hice cualquier cosa. Entonces después voy a la casa de esta persona y nos sirve tallarines con salsa”, dijo con desilusión.

¿Pero quién fue? Bueno, estaban invitados Yasmín Valdés, Daniela Nicolás y “Charola” Pizarro...fue quien interpretaba a “Yayita”.