Pancho Reyes desclasificó “extrañísima” propuesta sexual en Chiloé para “mejorar la raza”

El actor Francisco Reyes fue uno de los invitados al programa “Podemos hablar” de CHV, capítulo que saldrá emitido este viernes. En la ocasión, desclasificó un curioso ofrecimiento que le realizó una mujer “para mejorar la raza” con dos “chiquillas buenas”.

Si bien, reveló que es una historia que ocurrió hace muchos años atrás en el sur de Chile, aún está con la intriga de qué habría ocurrido si hubiese aceptado la insólita propuesta.

“Esta es una historia bien especial, más que indecente es una propuesta extrañísima. Yo estaba en un viaje, primer viaje a Chiloé, siendo una adolescente, debe haber tenido yo unos 17 años más o menos, iba con mi polola...pidiendo panecillos en las casas como se hacía en esa época, todo el mundo te habría las puertas porque era un Chile un mundo muy distinto ahora”, contextualizó.

Pancho Reyes y propuesta sexual en Chiloé

“De repente yo salí caminar solo, porque siempre me gusta un poco de soledad en la vida y de repente estaba parado en una lomita preciosa, muy cerca de Dalcahue y me doy vuelta y aparece una mujer de pelo blanco, ojos celestes, vestida de chilota de la época, montada en un caballo blanco. Yo ya como que empecé a ponerme nervioso, porque era una persona, extrañísima. Entonces me dice: ¿en qué andai?”

Francisco Reyes, responde tímido y extrañado con su presencia.

“Viajando, conociendo, me pregunta de dónde eres y de repente me dice ‘porque en la casa tengo dos chiquillas buenas para mejorar la raza, vamos’”, le dijeron.

“Yo como si me hubieran tirado un balde de agua fría, ósea me encogí entero y le dije muchas gracias señora estoy ocupado, no se, de ahí me fui donde mi gente digamos”.

Según reflexionó, “Ese concepto de matriarcado absoluto, porque ella tenía el poder de decidir con quién se metían sus chicas”.

Sin embargo, siempre quede con la bala pasada, de que hubiera pasado si hubiera ido”, reconoció.