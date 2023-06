“No subas esas fotos”: Vale Roth respondió a quienes la criticaron por mostrar su cuerpo a dos semanas de dar a luz

Valentina Roth generó controversia en las redes sociales al compartir fotos de su cuerpo después del parto. A través de sus historias en Instagram, Roth ha documentado su transformación física desde el nacimiento de su hija, Antonia.

Recientemente, la bailarina publicó una imagen en la que mostraba su vientre a solo dos semanas de dar a luz. “Dos semanas de postparto”, escribió en la publicación. Sin embargo, el post recibió críticas por parte de algunas de sus seguidoras, quienes no estuvieron de acuerdo con el hecho de que Roth estuviera mostrando su figura posparto.

En respuesta a las críticas, Valentina Roth compartió otro video en el que explicaba la situación y contó los mensajes que recibió a raíz de su publicación. “Dos mujeres me escribieron como ‘puta, Vale, nosotras no quedamos así, no todas quedamos así, no subas esas fotos’”, partió señalando la exbailarina.

“Yo dije que yo iba a mostrar la realidad y mi evolución, semana a semana. No era para que algunas se sintieran mal, disculpen”, explicó.

vale roth Vale Roth mostró cómo está su cuerpo tras dos semanas de parto. Captura de pantalla

En esa misma línea, añadió una situación con una seguidora que la confundió: “Pero una de ellas, de las mujeres que me escribió, en una foto que yo había subido embarazada me puso ‘está malo compararse con otra gente, preocúpate de ti y de nadie más’”, contó la ex calle 7.

Sin embargo, Valentina señaló la ironía de esta declaración, ya que la misma usuaria se estaba comparando con ella al decir que no había quedado igual. “Me dice que no me compare con otras mujeres, que me preocupe de mí, ¿y qué hace ella? Se compara conmigo”, cuestionó la bailarina.

Finalmente, Roth pidió a sus seguidores que “no tomen mal” la fotografía y que comprendieran que su piel “quedó mucho más suelta”. “Ahí me voy a agarrar un rollo y todo para que cachen. Que no es lo que me importa, si la piel se va a pegar y va a volver a su estado natural”, concluyó Roth.