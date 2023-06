“Blanca, como Gasparín”: Vale Roth enternece a sus fans de redes sociales al describir físicamente a su recién nacida hija Antonia

Valentina Roth enterneció a sus seguidores de Instagram al contar detalles, hasta ahora desconocidos, de su recién nacida hija Antonia, a quien en los próximos días podrá retirar de la clínica en que encuentra bajo observación médica.

Fue en su plataforma digital que la exintegrante de programas juveniles publicó una serie de historias en las que reconoció el evidente parecido de la bebé con su progenitora.

La “chochera” de Valentina Roth

“Deliciosa, deliciosa la Anto. No, no puedo, es que tiene unos pelos acá (indica su frente), chistosísimos, que es como un mohicano, pelitos parados acá”, inició la mediática, quien aseguró que su hija tiene gran parte de los genes de su familia materna.

“Tiene las entradas de las Soracco. Nosotros, mi familia por parte de mi mamá, tenemos todas las medias entradas. ¡Las tiene! ¡Formadas, ya! ¡Nació así! Las manitos (...) yo tengo las manos gorditas, como empaná (sic), arrugadas también, y las de ella son iguales. ¿O todas las manos de las guaguitas son así? Porque yo dije que eran igual a las mías. Las orejitas las tiene chiquititas. De este porte (indica con sus dedos). Los ojitos, como están cerrados, son igual a los de Miguel (su esposo), igual. Onda (...) pero cuando los abre, según yo, no. Como que los tiene como grises, o parecen que todas las guaguas los tienen grises cuando nacen”, prosiguió su descripción de la menor, que la realizó porque, en sus palabras, fue una petición masiva de sus cerca de un millón de seguidores en Instagram.

Valentina Roth y sus recientes publicaciones en redes sociales. Fuente: Instagram @valeroth28.

“Me dijeron que la describiera. Cómo era. Bueno, si. Ay, te mira, ummm. ¿Ya? La nariz es chiquitita, como respingada. Y la boquita finita. Es blanca como Gasparín. Pálida. Bueno, yo era así cuando chica, lo que pasa es que como me gusta tanto el sol, jajajá. Y me pongo autobronceante, y voy al solarium y toda la hueá (sic), porque yo soy pálida. Weón (sic), un Gasparín. No sé porqué no me gusta mi color. Mi mamá siempre me reta. ‘¡Por qué no asumes tu color!’, jajajá. No, me gusta estar morena”, reveló Valentina, quien no dudó en destacar un aspecto físico de su hija como el “que más me gusta de ella”.

El anuncio de Valentina Roth

“Lo que más me gusta de ella son sus ojitos. Cuando los abre, y aparte, los cinco o seis primeros días era así (junta los ojos), se ponía turnia todo el rato, un ojo por aquí y otro por allá, todo el rato. Y yo me derretía. Porque no creo que enfoque, yo estoy perdida en eso, en todo caso. Creo que como a los tres meses ven en blanco y negro, y ahora ven como a 30 centímetros, pero no estoy muy interiorizada con ese tema. Voy a peguntarle a don Google. Pero he visto en Instagram como se ponen a hacer ejercicios, de cero a tres meses, como con imágenes, para que enfoquen, darle algunos objetos para que los agarren. Bueno, ahí también me voy a interiorizar un poquitito. Me voy a informar. Siempre ando viendo videos de guaguas, obvio”, afirmó.

Sobre el final de sus historias en la red social, Roth confirmó que “en los próximos días” podrá -por fin- retirar a su hija de la clínica, donde permanece desde su nacimiento en observación médica.

