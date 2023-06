“La Teletón me sacó a mí y a un montón más”: Kike Morandé explicó su ausencia en la cruzada solidaria

El mítico animador televisivo, Kike Morandé, quien lleva años alejado de las pantallas, después de una ola de críticas al programa de Mega que fundó “Morandé con Compañía”, reapareció en el podcast “Es la hora de tu podcast” de Willy Sabor, uno de los integrantes de dicho estelar.

En este espacio tocaron diferentes temas, y uno de ellos fue la ausencia de Morandé en la Teletón, la cruzada solidaria que reúne a todos los rostros de los canales. “La Teletón en un minuto era de todos, lo pasábamos bien, nos poníamos pijamas, en la ‘nochetón’ y en la ‘vedetón’, que se acabó por razones obvias, porque no se puede mostrar una pierna en la televisión”, partió.

“Después, cada canal tenía que mandar dos personas y mandaban a los que estaban más de moda en ese canal. Ese rubro lo manejaban los matinales, entonces era Camiroaga y la Tonka, Lucho Jara, Diana Bolocco, etc. El resto quedamos fuera”, agregó el animador.

“No es que uno se haya alejado de la Teletón (...) Se acabó la Teletón antigua, la que uno iba a provincias. Yo siempre bien con la Teletón, pero no me llevaron más. Yo no me retiré para nada, la Teletón me sacó a mí y a un montón más”, cerró Kike Morandé.