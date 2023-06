“Es lo que es”: La reflexión de Fran García-Huidobro tras tenso round con el mánager de Benjamín Lagos de “Gran Hermano”

Francisca García-Huidobro causó diversas reacciones en redes sociales tras fuerte discusión con el mánager de Benjamín Lagos, exparticipante y primer eliminado de “Gran Hermano”.

Durante el capítulo de este lunes, el representante del influencer, Danilo Rodríguez, criticó la forma en que la “Dama de Hierro” se refiere a los participantes y aseguró que todo el programa era un show.

Por su parte, la panelista lo increpó por no haber asistido en la noche de eliminación y también por sus palabras, asegurando que: “Estoy vieja para excusas tan baratas... Yo soy una perra mayor. Para mí la televisión no es una basura, es mi trabajo”.

“Los participantes que entran a un reality hay una razón por la que son mayores de 18 años. Diana. Te lo voy a hacer corta. Me quedan 4 meses de trabajo aquí porque no estoy en la placa de eliminación de ningún capítulo, y no voy a estar discutiendo con los familiares de los eliminados cada vez que vengan”, argumentó.

Las palabras después de la pelea

Luego de la transmisión del programa, la rostro de Chilevisión aprovechó de refirirse a este momento y lanzar una reflexión sobre lo sucedido con Danilo Rodríguez.

“Les quiero decir que eso es hacer televisión en vivo, que es lo que más me gusta hacer desde siempre. Hago televisión grabada, pero mi verdadera pasión es hacer televisión en vivo”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

“No me pico, hago lo que me nace del corazón, de la guata, en el caso de hoy y después me vengo a mi casa súper tranquila”, sostuvo.

En relación a los comentarios apoyándola, Francisca agradeció a quienes “me mandan mensaje diciéndome que estuve muy bien y que así se tienen que hacer las cosas”.

“Y a los que me están mandando odio, vayan, no tengo problema, no me ofende, no me duele, no me afecta. Es lo que es, es un reality. Así que yo estoy feliz ahí y espero estar hasta el final”, sentenció en la red social.