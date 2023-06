Guerra declarada: Irene lanzó dura advertencia a Mariana por cómo trata a los suyos en ‘Juego de Ilusiones’

La evidente animadversión entre Mariana (Carolina Arregui) e Irene (Loreto Valenzuela) en la teleserie “Juego de Ilusiones” solo ha ido escalando de nivel.

De hecho, eso pudimos ver en el capítulo de este martes 27 de junio, cuando Mariana le dejó en claro a Irene que no quiere que las familias se junten, pese a la supuesta “buena onda” que existió en el pasado.

¿Qué ocurrió entre Mariana e Irene?

Todo pasó cuando Javiera (Fernanda Finsterbusch), la hija menor de Mariana, fue llorando a pedirle a su madre que impida que el nieto de Irene, Joaquín (Nicolás Rojas), se vaya de Santiago a Antofagasta.

Mariana le dice que no a su hija, explicándole que este cambio le conviene a ella, ya que no quiere que las familias se sigan relacionando. Irene, quien estaba presente, no le pareció nada lo que dijo Mariana, puesto que esta trató a Joaquín de “delincuente”.

“No quiero que se acerque a mi hija. ¿Quedó claro?”, le dijo el personaje de Arregui a Irene, quien reaccionó con ira y al salir de la pieza, expresó con furia: “Cuidadito Mariana, con mi familia no. Mira que yo tengo muchas más garras que tú”, dejando un ambiente que se podía cortar con cuchillo, tal como consignó Meganoticias.