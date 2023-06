“Me quemé por la chu...”: Ignacio Gutiérrez sufrió chascarro estilo Repenning en “Tu día”

“¡Me quemé por la chucha!”. Con esas palabras inequívocas de una tragedia el periodista Ignacio Gutiérrez advirtió que algo no andaba bien en la cocina del matinal de Canal 13 “Tu día”. Esto tras protagonizar un chascarro muy similar a los sufridos por José Luis Repenning, a quien reemplaza en la animación durante las vacaciones.

Fue en el momento que Nacho intentó probar una estofado cuando pegó el grito de auxilio.

Todo ocurrió cuando la chef Camila Prado invitó a probar su preparación, momento que el conductor sufrió el percance.

“A ver, destapemos la olla” dijo Gutiérrez, para luego sumergir la cuchara en el caldo hirviendo, consignó La Cuarta.

En ese momento, el periodista le dio la espalda a la cámara y confesó “¡me quemé por la chucha!”, recibiendo la recriminación de la animadora, Priscilla Vargas, quien lo retó tal como lo hace con su compañero Repe.

Nacho Gutiérrez se quemó la mano

“¡Te quemaste! Eso te pasa por… ¡Tú no puedes probar!”.

“¿Por qué no me enseñaste?”, le reclamó él. “Mira, me quedó el dedo, rojo”. Sin embargo ella no le creyó: “¡Esa herida la traías de antes, Nacho!”, lanzó la conductora.

Ante eso, la chef le dio a probar de cuchara para que no se quemara y luego él sumergió su mano en un pocillo con agua fría, acción que fue aprobada por el experto Doctor Ugarte.

“La piel se mantiene caliente cuando uno se quema, y sigue aumentando la quemadura alrededor”, explicó, dando por cerrado el tema. “Por eso basta con enfriarlo con agua fría”, así que “te vas a sentir mejor”, lo tranquilizó.