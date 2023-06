“No me interesa andar picoteando”: Jordi Castell reveló que cerró Tinder tras conocer a galán que lo conquistó

Jordi Castell, panelista del programa de televisión “Tal Cual”, reveló recientemente que cerró definitivamente su cuenta en la popular aplicación de citas Tinder después de encontrar a alguien que logró flecharlo.

El fotógrafo, que llevaba tiempo explorando el mundo de las citas en línea, reveló en un reciente episodio del programa los detalles de su nuevo romance.

Castell compartió que pasó todo el fin de semana largo junto a su enigmático galán, sin embargo, aclaró que no están en una relación oficial, pero decidió cerrar su cuenta en Tinder debido a que encontró en esta persona todo lo que buscaba. “Porque cuando uno se da cuenta que tiene todo lo que quiere, hay que hacer foco. Aparecieron cosas en una persona que me parecen tan atractivas, que no me interesa seguir buscando”, afirmó el panelista.

El famoso fotógrafo se mostró firme en su decisión de no seguir conociendo a otros hombres y enfatizó que ambos habían acordado la exclusividad. “No me interesa seguir conociendo hombres. No me interesa andar picoteando por otro lado. Y hablamos de exclusividad, fue conversado por los dos”, aseguró Jordi.

Aunque el nombre de su misterioso acompañante no fue revelado, Jordi reveló que se trata de un hombre de 48 años con un “cargo importante”. Además, expresó que ya lo ha presentado a sus amigos y que han congeniado muy bien.

“No fuma, toma poco... ¡me gusta ene!”, exclamó entusiasmado Castell. “Pero me gusta que somos culturalmente similares, nos gusta la misma música, nos gusta la misma comida… Es un hombre tranquilo, no tiene hijos y lo otro que me parece súper sexy, es que es muy discreto. Él es todo lo que yo quiero ser”, reveló el enamorado panelista.

“El hombre perfecto no existe, alguna yayita tiene que tener”, le comentó Raquel Argandoña.

Sí, pero en este proceso de conocernos, o cuando dos personas se conocen, cuando hay una seguidilla de actos agradables, creo que exigir o pedir exclusividad es parte del diálogo”, señaló Jordi.

Finalmente, Raquel le consultó si lo había “googleado”, a los que Castell respondió que “Sí”.