“Quiero decirles que...”: Claudia Conserva contestó a quienes la critican por mostrar parche por su cáncer

Claudia Conserva lanzó una respuesta sin pelos en la lengua tras ser cuestionada por mostrar en televisión un parche por su cáncer.

Resulta que en el último capítulo de Claudia Conversa, la animadora no aguantó más y decidió tomarse unos minutos para reaccionar a dichas críticas.

“A la gente que le molesta y que me escribió por qué salgo con el parche y que encuentran de mal gusto”, comenzó diciendo.

“Quiero decirles que yo sufro de bochornos, cuando usted tiene frío, yo tengo calor”, aclaró la animadora de TV+.

“Entonces, no estoy dispuesta a ponerme un beetle hasta acá (a la altura del cuello) porque a usted le puede molestar que se me asome un poco el parche”, recalcó, tal como consignó Página 7.

Por último, Claudia Conserva terminó su comentario asegurando que “este parche, para los que no saben, es producto de que me sacaron el catéter, o sea, un parche de alegría y no es porque me esté victimizando”.

“Lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado’”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: Actualizan estado de salud del valiente gatito que se lanzó al río Cachapoal en medio de las inundaciones ]