“Sé que dejé una huella positiva en ellos”: Benjamín Lagos se sincera tras su salida de “Gran Hermano” y analiza las críticas en redes sociales

Benjamín Lagos se convirtió en el primer eliminado del reality “Gran Hermano”, esto luego de ser votado por el público para que abandonara la casona en Buenos Aires.

Sin embargo, él está tranquilo con su participación y aseguró que está aprendiendo de todo lo que vivió en esta intensa semana.

“Mi semana en “Gran Hermano” fue interesante por lo más mínimo. Yo creo que fue totalmente inesperado lo que puede llegar a pasar dentro de la casa en tan poco tiempo, sin duda. Uno puede tratar de hacerse mil ideas de lo que puede ser pero uno llega ahí y son mil ideas totalmente distintas”.

“Sentí un poco de todo al compartir con gente tan diferente, quienes también te enseñan diferentes cosas. El reality sirve para eso, para aprender de gente diferente y saber convivir con ellos”, sostuvo el influencer a Publimetro.

Con respecto a los conflictos que se generaron en el encierro debido a la falta de comida, ya que solamente comían dos o tres veces al día en cantidades pequeñas, Benjamín aseguró que lo supieron llevar de la mejor manera porque “acudimos como casa con el pensamiento de que no nos podemos culpar los unos a los otros de lo que pasó porque todos estábamos viviendo desde la inexperiencia que teníamos de ir a comprar”, explicó.

“Si bien, obviamente, el hambre pone a las gente de diferentes “moods”, siento que lo supimos llevar relativamente bien”.

Claramente, la falta de comida afectó en su estado de ánimo y Lagos lo explicó de la siguiente manera: “Si tu me dices que esta feo el día, que te lo digan con la guata llena es distinto a que te lo digan con la guata vacía. Se puede tomar de manera diferente”.

El joven de 22 años asegura que su experiencia en “Gran Hermano” fue “gratificante” y que logró entablar cercanía con un círculo que ahora los nombra como sus “hermanos y hermanas” de la casa.

Durante el día lunes, este grupo expresó su pena tras su salida del espacio, a lo que el influencer contestó que “si bien en este momento (su partida) se expresó con tristeza, sé que dejé una huella positiva en ellos, los que estaban más cerca de mí. Eso me dejó muy contento”.

Su salida y la críticas en las redes sociales

Según nos contó Benjamín Lagos, lo primero que hizo al momento de salir de la casona en Buenos Aires fue “soltar sus emociones”.

Aunque dice que es creyente de que canalizar sus sentimientos, todo cambió cuando llegó a su casa. “Yo también soy humano (...) Tuve un momento muy lindo con mi familia, solté algunas lágrimas y estoy orgulloso de haber podido expresarme de la manera más humana posible. Al final, nacemos llorando y uno no se acuerda mucho de eso”.

En relación a los mensajes que ha recibido por su participación, entre ellos bastante críticas en las redes sociales, el joven aseguró que está enfocado en estar con sus cercanos y no en lo que dicen afuera.

“No hay comentarios ni tan buenos ni tan malos que no valgan la pena leer, porque al final todo viene con juicio detrás, tanto lo bueno como lo muy malo, y es importante nutrirse de eso al final. Uno disfruta lo bueno y aprende de lo malo, y la crítica no desmedida yo creo que es muy muy constructiva”, sostuvo.

“Tengo 22 años, me equivoco, soy humano y tengo dos opciones: echarme en la cama por las críticas que me pueden llegar o aprender de ellas y poder levantarme cada vez más fuerte”, expresó.

Según él ahora está en un “periodo de re-aprendizaje” porque “si bien uno nunca deja de aprender y en mi opinión nunca debería asumir que lo sabe todo (...) Es importante aprender de la experiencia que viví, más allá si fue buena o mala, sea como sea yo creo que todo te deja un aprendizaje grande y la verdad es que estoy muy contento”.

El conflicto con Fran y su mánager, Danilo

Durante su participación en el estelar de Chilevisión, en donde estaban presentes algunos de sus cercanos, se dio una acalorada y tensa discusión entre Francisca García-Huidobro y su representante, Danilo Rodríguez.

Sobre esto, Benjamín nos dijo que: “Nadie está en esta vida con la instancia de ser mediador en un coliseo, ya que las cosas no se dan de esa manera. Sin embargo, el ser humano, al ser un ser social, se dan este tipo de cosas porque uno trata de defender a los suyos y la contraparte trata de hacer lo mismo”, reflexionó.

Asimismo, aseguró que este conflicto le hizo darse cuenta que “esa persona que tengo a mi lado, si bien puede o no que se haya expresado de la mejor manera, tiene un gran cariño por mi porque se pudo enfrentar a alguien que está en una posición, ya que en mi opinión, ese escenario no era muy favorable para él debido a que el programa es más de la Fran”.

Acerca de cómo se sentía en este momento, Benjamín aseguró que siempre intentó mantener su temple, puesto que sentía que no era intermediario ni participante como tal. “Yo estaba al medio de la conversación, pero yo no era partícipe… por lo cual mantuve mi boca callada y me centré en escuchar lo que ambos decían”, manifestó.

Finalmente, sobre un posible repechaje, el exparticipante de “Gran Hermano” afirmó que “esa es una respuesta que solo se va a dar si es que llego a quedar o no”.