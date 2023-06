Skarleth le paró los carros a ‘La Pincoya’ por comentarios sobre Pailita en Gran Hermano CHV

En una tensa confrontación en el reality show Gran Hermano, Skarleth no se contuvo y le “paró los carros” a ‘La Pincoya’ por los reiterados comentarios que esta última hizo sobre su expareja, Pailita.

Si bien el momento en que la ‘Pincoya’ realizó estos dichos no fue transmitido por Pluto TV, los seguidores del programa comentaron rápidamente el conflicto en Twitter, generando un revuelo en las redes sociales.

La tensión entre Skarleth y ‘La Pincoya’ se hizo evidente cuando Jennifer se acercó a la joven para disculparse por sus palabras. Mientras Skarleth lavaba la loza, Jennifer le ofreció sus disculpas, pero la respuesta de Skarleth fue contundente: “No, no pensaste (tu comentario). Tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no hiciste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste. De verdad, yo esas cosas no las tranzo”.

Visiblemente afectada, Skarleth expresó su molestia por el comportamiento de ‘La Pincoya’: “Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa… ¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste”.

la skarleth parándole brigidamente los carros a la pincoya, no esperaba menos de mi protegida#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/4VAQ77ltWx — ִֶָ (@HANSVKING) June 28, 2023

Más tarde, durante una conversación con Estefanía, Francisco y Hans, ‘La Pincoya’ intentó minimizar el conflicto, afirmando que simplemente había cantado algunas canciones de Pailita en presencia de Skarleth. “Yo no tengo paciencia. Si no te gustó algo, dilo altiro y lo arreglamos. (Que se molestara por eso) no es mi problema… o sea, ¿nadie puede cantar un tema? No, lo siento”, manifestó Jennifer.

Sin embargo, Hans señaló que la reacción de Skarleth podría haber sido más intensa debido a su juventud, resaltando las diferencias entre los adultos y los jóvenes.

“Los niños son de otra forma”, le señaló Francisco.