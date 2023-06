“Yo no me hago la hue…”: Constanza le paró los carros a Ariel y Lucas por pelarla en “Gran Hermano”

En el último episodio emitido del reality Gran Hermano de Chilevisión, una tensa situación se desató entre los participantes Coni, Lucas y Ariel.

Todo comenzó cuando Constanza reveló que había tenido una conexión especial con Jorge Valdivia en el pasado. Sus compañeros no pudieron evitar comentar sobre esta situación con otros concursantes. Además señalaron que Capelli se “hacía la loca” cuando entraba al dormitorio, a que realmente estaba atenta a lo que sucedía o se comentaba.

[ LEE TAMBIÉN: Rubén Gutiérrez sacó aplausos con nominación espontánea a dos compañeras en Gran Hermano ]

Para mala fortuna de Lucas y Ariel, mientras Constanza iba pasando por la habitación, escuchó a sus compañeros, lo que generó una reacción inesperada por parte de la joven de 27 años.

Coni escuchó los rumores que circulaban y decidió detenerlos en seco. “Yo no me hago la hue…, lo que pasa es que hay conversaciones que no me interesan. ¿Acaso yo te digo a ti ‘deja de hacerte el hue…’? No me digas eso a mí”, expresó sin filtro, mostrando su frustración.

Lucas intentó explicarse: “Pero Coni, no es eso. No es algo negativo u ofensivo, perdón si te lo tomaste así”, tratando de calmar la situación mientras Ariel observaba atentamente. “Era una hue... divertida, como que estás entendiendo todo lo que pasa”, le aclaró Crespo a Capelli.

Más tarde, Constanza retomó el tema para contarle a su amiga Trinidad y no tuvo reparo en expresar su opinión sobre Ariel: “El Ariel es súper infantil, y ya tiene 30 y algo”, lanzó la bailarina.

“Como que siento que si no hubiese estado el Lucas en ese momento, yo hubiera discutido muy fuerte con el Ariel, porque el Ariel nunca me explicó por qué me había dicho eso... Yo cuando me enojo no te hago show, me quedo callada, pero eso es mucho peor”, añadió luego.

Fuera de la casa, tanto Ariel y Lucas discutieron el incidente. “Nos vimos involucrados en una hue… en la que no teníamos ninguna intención de hacer daño”, se defendió Ariel respecto a la polémica.

Además, le señaló a Lucas que no quiso seguir discutiendo por miedo a que escalara la situación y se vieran enfrentados a una reacción mayor de Constanza.

Revisa el momento a continuación: