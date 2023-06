Aseguran que Carmen Gloria Arroyo estaría negociando con canal de la competencia para el 2024

El periodista Luis Sandoval reveló en el live de Instagram “Que te lo digo” que la abogada Carmen Gloria Arroyo estaría negociando con Canal 13, pensando en el año 2024, puesto que su contrato con TVN es hasta diciembre.

“Me dicen que durante las últimas dos semanas ha estado circulando un rumor bastante fuerte y que tendría preocupado a cierto sector de TVN, porque Carmen Gloria Arroyo estaría negociando o tendría algunas reuniones con la gente de Canal 13 para eventualmente, cuando termine el contrato con TVN emigrar a Canal 13″, reveló el panelista de Me Late.

Según explicó Sandoval, “es el momento de poder ver si te quedas o te vas y me dicen que Carmen Gloria Arroyo podría eventualmente abandonar Bellavista 0990. Eso es lo que hoy día se comenta”, señaló.

Además, el periodista le realizó un fuerte reclamo a la conductora de “Carmen Gloria a tu servicio”, puesto que no respondió sus preguntas.

¿Carmen Gloria Arroyo al 13?

“Tomé contacto con ella, le escribí a su Whatsapp personal y me dejó los check azules. Me leía y no me respondía. Ni siquiera un saludo”.

Ante esto, Sandoval se fue en picada y criticó su actitud.

“Déjame decirte Carmen Gloria que desde Cecilia Bolocco hacia abajo, me contestan todas las divas de nuestro país. Entonces, en qué momento tú que eres abogada y trabajas con gente no contestas un Whatsapp, me parece una falta de respeto a los periodistas”, reclamó.

Publimetro se comunicó con Carmen Gloria Arroyo para conocer su versión, pero su reacción fue la misma, dejando el mensaje en visto, sin responder.

Desde Canal 13, en tanto, señalaron que no realizarán una “declaración oficial al respecto”, mientras que de TVN indicaron que “las negociaciones son personales”.

Por lo tanto, solo quedará esperar si los rumores llegan a puerto. debido a la destacada participación de La Jueza en el programa de Canal 13 y TVN “Échale la culpa a Viña” 2023 o solo fueron comentarios de pasillo.