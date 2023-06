“Mil perdones...”: Benjamín Lagos publicó sentido mea culpa tras ser criticado de arrogante

A días de ser eliminado del reality Gran Hermano, Benjamín Lagos compartió un comunicado a modo de manifiesto en su cuenta de Instagram, donde realizó un mea culpa respecto a su actitud que para algunos fue considerada de arrogante, debido a sus constantes mensajes de superación personal, quedando como un sabelotodo.

“Tengo 22 años, y aunque a veces parezca un viejo chico, tengo mas de chico que de viejo. Se nota en mi inexperiencia. Me gusta mucho leer, para aprender y mejorar. Aunque a veces peco de sentirme con una falsa superioridad moral a la hora de hablar”, sinceró.

[ “Sé que dejé una huella positiva en ellos”: Benjamín Lagos se sincera tras su salida de “Gran Hermano” y analiza las críticas en redes sociales ]

Benjamín Lagos, famoso en redes sociales por su videos motivacionales, alcanzó a estar una semana en el encierro de CHV, donde una de los comentarios que más se repitió en redes fue por decir que se levantaba a las 4:59 de la mañana, para ganarle a la gente exitosa que comienza el día a las 05 am.

Manifiesto de Benja Lagos

“Usualmente me levanto temprano, muy, lo encuentro otra manera de desafiarme. Aunque debo admitir que nací con ciertas comodidades que me lo facilitan”, reconoció, debido a las constantes críticas de que sus mensajes motivacionales los brinda desde un buen nivel de vida socioeconómico.

[ “Volcamos tres veces”: Ganadora de Rojo sufrió grave accidente a días de su cumpleaños ]

“No Elegí donde nacer, pero se que soy afortunado en haber nacido donde nací. No me gustan las Excusas ni el Victimismo”, aclaró, pero reconoció que “peco en que me cuesta pedir perdón y admitir mis errores”.

Además, aseguró que no consume drogas. Esto, luego de un video donde se ve bailando solo en una discoteque, en un estado eufórico.

“No consumo drogas de ningún tipo, trato de invitar a la gente a que haga lo mismo sobre todo a la de mi edad, es difícil, pero se vive lindo”.

“Aunque mi forma de hablar sea brusca y directa, nunca he tratado de ofender a nadie, sino mas bien de motivar a la gente a que mejoremos, en lo personal, en lo colectivo y en lo humano. A veces acierto con el mensaje, y muchas otras fallo”, fue parte de su comunicado en el mundo real.