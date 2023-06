Mónica Pérez rompe el silencio por entrevista a damnificado de incendio: “Sigo sosteniendo que es una pregunta absolutamente correcta”

En el nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’ Mónica Pérez será una de las invitadas, donde obviamente una de las preguntas será la polémica por el despacho que hizo desde Viña del Mar, específicamente a un damnificado de los incendios.

Pérez causó la molestia de miles de usuarios de redes sociales por su forma de enfrentar la entrevista con Humberto, un hombre que relataba en el noticiario central de Canal 13 pormenores del incendio que acabó con su propiedad y todas sus pertenencias.

Visiblemente afectado por la desgracia que le afectó, como a otros cientos de personas que perdieron todo en el siniestro, el hombre no pudo contener sus lágrimas luego de la inesperada pregunta de Pérez, quien en medio de la conversación le inquirió por “¿cómo va a celebrar la Navidad mañana, qué piensa hacer’”.

Mónica Pérez rompe el silencio

“El consejo (CNTV), se dedica a controlar a los canales no a las personas que trabajamos para los canales, pero de todas maneras fui yo la causante de la denuncia no cierto. Lo que pasa es que yo estoy muy feliz, porque para que ustedes sepan como es el sistema el CNTV ya me había presentado cargos, era muy difícil que los cargos me los quitaran por completo. Una vez vistos los antecedentes lo hicieron, cosa que por eso marcó que me tiene muy feliz, porque por fin se entendió lo que había ocurrido en ese minuto. Yo comprendo que la gente, si me va a juzgar por los 2 segundos que vio al aire de la pregunta, obvio que iban a enojarse, pero eso tenía un contexto, bueno y además tenía, el móvil fue mucho más largo, lo que pasa es que claro la gente que está en redes sociales, que te quiere perjudicar, cortan un pedacito, pero en el fondo el móvil era mucho más grande, mucho más largo, de otra manera”, dijo la periodista de Canal 13.

El entrevistado se puso a llorar en cámara, “entonces la gente dijo que yo, bueno cortaron ese puro pedacito y obviamente decían yo había querido hacerlo llorar, que era una periodista que quería exportar la pena de Humberto, cosa que el absolutamente falsa”.

“El más sorprendido cuando ocurre esta polémica era él, y lo que me dio pena a mí es que Humberto se sintió culpable. Yo conversando con Humberto, me cuenta que él no había perdido su casa, la casa era de la señora, pero perdió todas sus cosas, había pasado toda la noche sin dormir, estaba cansado, se le había muerto su papá, y venía la Navidad, para él el recuerdo de su padre era lo que le dio pena en ese minuto, se emocionó por lo que quiera, la gente tiene derecho a emocionarse, como no se va a poder emocionar el pobre Humberto que se sintió culpable de haberme perjudicado a mí, y me llamó a mí, no sé cómo se consiguió mi teléfono y al día siguiente, no miento fue el 26, cuando volvimos a trabajar, el lunes, me llama y me dice: ‘Señora Mónica, que hago, me voy para Santiago’”, reveló.

“Le dije Humberto primero, no gaste ni un segundo en preocuparse por esta polémica, no gaste ni medio segundo en preocuparse por mí, usted ha perdido todo, o sea que se va a preocupar usted por mí, no se preocupe. Él mandó una carta al CNTV, donde decía que lejos de haberlo ofendido, había estado todo el día con ellos, conversando, acompañando”, señaló.

“Sigo sosteniendo que es una pregunta absolutamente correcta, porque que va a pasar, era la víspera de navidad. Que iba a preguntar yo, por los gastos de marzo, tenía que preguntar por la víspera de navidad, era el drama que había, era justamente que ellos habían perdido la posibilidad quizás de celebrar su navidad en familia, y había que buscar alguna alternativa de ayudarlos como lo que hicieron”, concluyó.