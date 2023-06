Revelan detalles inéditos del romance entre Jorge Valdivia y Constanza Capelli

Fue durante los últimos capítulos de Gran Hermano, que la participante Constanza Capelli sorprendió tras asegurar que tuvo un romance con Jorge ‘Mago’ Valdivia.

“Estaba separado, pero me da lata como que sea un tema, aunque no debería serlo porque la gente tergiversa todo. En volada a nadie le importa”, comentó.

Después de esta tremenda confesión que dejó la grande en Farandulandia, Eliana Espejo, la mejor amiga de la concursante desde hace seis años, entregó detalles del romance.

“La información que yo tengo es clara: el Mago siempre ha buscado a Cony. La primera vez que la buscó fue cuando él ya no estaba con Daniela, su exesposa. Cony conoció al Mago cuando él ya vivía en el hotel en La Dehesa”, aseguró a LUN.

Además, la joven afirmó que la pareja se topó por primera vez entre noviembre y diciembre de 2022. “Se conocieron en un evento y él le pidió el teléfono. Después él la invitó a salir”,aseguró.

“Tengo entendido que salieron varias veces. Salieron también con el hermano de él (Claudio Valdivia). Se mostraron en restaurantes y fiestas. De hecho, hay un video donde se les ve y es justo de esa época cuando salieron”, reveló.

Por último, Eliana Espejo explicó por qué la especial amistad entre Constanza Capelli y Jorge Valdivia no prosperó.

“El Mago estaba en ese momento en que no sabía si iba a volver con Daniela. No estaba seguro de querer volver o no con ella y hablaba harto del tema (…) fue un pasatiempo entretenido y se acabó, pero en febrero o marzo el Mago terminó con Maite Orsini y buscó otra vez a Cony. Después él volvió con Maite”, finalizó.

