“No hubo amor”: Constanza Capelli de Gran Hermano aclara relación con Jorge Valdivia

La participante de Gran Hermano Constanza Segovia Capelli realizó un mea culpa tras dar a conocer cierta cercanía con el futbolista Jorge Mago Valdivia, dejando entrever que, incluso, habían “pololeado”.

Todo partió el día anterior cuando los integrantes del reality hablaban de los futbolistas chilenos. Ahí, la joven bailarina mencionó que Jorge Valdivia era muy simpático, “cero creído”.

Tras ello, Jennifer Galvarini “La Pincoya”, le preguntó en la cocina “¿con quién has pololeado tú?... ¿Estaba casado?”, a lo que Constanza aseguró que “estaba separado”, sin descartar el “pololeo”.

Debido a esto, Cony mostró arrepentimiento por sus dichos, puesto que le había “prometido” a Valdivia mantener la discreción.

Cony arrepentida de confesión

“Ayer me sapié con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’, porque no me olvidé, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije”, dijo en conversación con Francisca Maira.

“Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor, no fue nada serio”, aseguró, según consignó CHV.

Además, Constanza reconoció que sus declaraciones podrían causarle problemas al ex de Daniela Aránguiz.

“Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí”, confesó.

Finalmente, la bailarina de ballet, quien tuvo un oscuro pasado por las drogas, del cual confesó que pudo rehabilitarse, lamentó que la información que reveló de Jorge Valdivia la pueda afectar fuera del encierro.

“Siento que no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial”, sentenció.