“Si sobro, díganmelo”: Fran Conserva golpeó la mesa y realizó feroz reclamo en “Claudia conversa”

No fue cien por ciento enojada, ni tampoco generó un quiebre en el equipo, pero sí fue un total descargo el que realizó Francisca Conserva en el programa “Claudia conversa” que anima su hermana en TV+. Esto, porque le quitaron una sección y no pudo presentar lo que había preparado, por lo cual golpeó la mesa.

“Si sobro, díganmelo altiro. Me pagan mi sueldo y me quedo en mi casa”, señaló seria y con cara de molesta, casi al final del espacio.

“Es como cuando te dejan maquillada en los canales, y no sales en pantalla (…) No me hagan venir a verlos hablar”, reclamó la Fran, luego que Claudia le dijera que no alcanzó el tiempo y más encima bromeara con las opiniones del público.

“La gente dice: ‘¿Qué hace ella, aparte de ser la hermana de la animadora?, ¿Cuál es el aporte de esta mujer en el programa?’”, comenzó explicando Claudia Conserva, generando la molestia de su hermana.

Se enojó la Fran

Ahí, Fran Conserva expresó abiertamente su disgusto, mientras Claudia la miraba con ternura, sabiendo que hablaba medio en broma, medio en serio.

“El Pollo (Valdivia) iba a tener un solo segmento, y le das todo el programa, ocupando mi sección (…) Ya van dos días así. La gente me humilla en redes sociales, dicen que estoy acá por ser tu hermana”.

Además, reclamó que Claudia habla todo el rato.

“Desde que te mejoraste, hablas mucho”, reclamó Fran, generando las risas de la animadora.

Finalmente, Álvaro Morales y Titi García Huidobro la regalonearon para que no se sintiera mal y continuaron tan amigos como siempre. Aunque, el reclamo fue real y puede que vuelva a explotar nuevamente y esa vez sí que será en serio.