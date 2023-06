“Si te caigo la raja, no deberías hablar de mí así”: Skarleth Labra nuevamente se enfrenta a la “Pincoya” tras burlarse de ella

Skarleth Labra nuevamente alzó la voz y se defendió de las burlas de Jennifer Galvarini, quien la molestó cantando canciones de su expareja Pailita en reiteradas ocasiones.

Cabe recordar que hace solamente un par de días, la participante de Gran Hermano habría hablado con la “Pincoya sin glamour” sobre este tema, revelando que le molestaba ciertas actitudes de su compañera.

“Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar las he tomado a risa. ¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste”, le dijo Skarleth Labra, para luego alejarse de ella.

Acto seguido, Jennifer le contó a varios participantes de la casa lo sucedido, quienes tomaron bando por la joven de 18 años. “Las bromas igual le deben afectar”, “Ella es más chica”, comentaron algunos.

Mientras que Trinidad Cerda le aconsejó que: “No hables más de este cabro y no lo cantes. Imagínate que mi ex sea cantante y cantes sus canciones, me sentiría mal”.

“A mí no me importa, si ella no lo supera, es su problema. Yo estoy ni ahí, porque no es mi problema”, respondió la Pincoya.

Segundo round

Pasaron algunas horas y Jennifer decidió acercarse a Skarleth para aclarar el conflicto. Sin embargo, la menor de la casa no se dejó intimidar y dejó en claro que no iba a permitir que nadie la pasara a llevar.

“Debiste haberme dicho al tiro”, se intentó defender la Pincoya, para luego consultarle si habló sobre el tema con sus compañeros.

“¿Yo andar conversando con la gente sobre lo que pasó entre nosotras dos? Si alguien se me acerca y me pregunta cómo estoy, no tengo por qué contarle mi vida”, aseveró Skarleth Labra.

“¿Y por qué no me lo dijiste al tiro?», insistió la oriunda de Chiloé, a lo que la expareja del artista urbano afirmó que “tú deberías pensar las cosas malas que haces”.

“Pero es que yo no veo nada malo, si tú tienes un drama con este cristiano, ese no es mi problema... a mí me caes la raja, pero no te deberías molestar”, le explicó Jennifer Galvarini.

En seguida, Skarleth Labra le respondió en un tono irónico que “si te caigo la raja, no deberías hablar de mí así con otras personas”.

Finalmente, cortaron la transmisión para volver al habitual plano de la piscina.